포바이포, 서울라이트 광화문 용역 수주

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미디어아트 기획·행사 운영 단독 수행



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 콘텐츠 인공지능(AI) 솔루션 기업 포바이포는 '2026 서울라이트 광화문' 미디어아트 기획 및 행사대행 용역 사업을 수주했다고 11일 밝혔다.

서울라이트 광화문은 광화문광장과 세종문화회관 일대를 중심으로 미디어파사드, 빛 조형물, 시민 참여형 프로그램 등을 선보이는 겨울 빛 축제다. 광화문의 역사성과 상징성을 바탕으로 전통 요소와 미디어 기술을 결합한 미디어아트 행사로 운영된다.

포바이포는 이번 사업에서 미디어아트 기획과 연출, 행사 운영 전반을 단독 수행한다. 광화문광장 내 빛 조형물 설치, 미디어파사드 쇼, 시민 참여형 콘텐츠, 연말·신년 카운트다운 프로그램 등 행사 전반을 맡는다.

[사진=포바이포]

이번 행사의 콘셉트는 'THEORIGIN'이다. 광화문의 역사성과 한국적 미감을 현대적 미디어아트로 재해석하는 데 초점을 맞췄다. 포바이포는 전통의 미학과 동시대적 감각을 결합한 미디어 연출을 통해 광화문 일대를 통합형 문화공간으로 구성할 계획이다.

포바이포는 초고화질 영상 기술과 AI 기반 화질 개선 솔루션을 바탕으로 전시, 브랜드 콘텐츠, 실감형 미디어 프로젝트를 수행해왔다. 최근에는 영상 제작에서 공간 기반 몰입형 콘텐츠와 인터랙티브 미디어 영역으로 사업 범위를 넓히고 있다.

회사는 앞서 속초해변 미디어아트, 울산 'The Wave' 미디어파사드 등 야외·대형 공간 프로젝트를 수행했다. 간송미술관 DDP 전시, 여수한화 아쿠아플라넷 전시 등을 통해 관람객 동선과 공간 특성을 반영한 몰입형 콘텐츠 설계 경험도 쌓았다.

포바이포는 이번 행사에 AI 기반 콘텐츠 제작 기술, 초고화질 영상 구현 역량, 대형 미디어아트 프로젝트 수행 경험을 적용할 예정이다. 실시간 인터랙션과 공간 연출 기술을 접목해 시민 참여형 콘텐츠 경험을 강화한다는 방침이다.

회사는 이번 수주를 계기로 공공 문화콘텐츠 분야 사업 확대도 추진할 계획이다.

봉영수 포바이포 전시사업본부 이사는 "2026 서울라이트 광화문은 서울의 역사적 상징인 광화문을 동시대 미디어아트로 재해석하는 프로젝트"라며 "AI 기반 콘텐츠 제작 기술과 대형 미디어아트 연출 경험을 바탕으로 시민들이 새로운 방식으로 공간을 경험할 수 있는 문화 콘텐츠로 선보일 계획"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com