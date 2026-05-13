포바이포, 올 1분기 별도 매출 36억원…전년비 64% 증가

AI 핵심 요약beta
- 콘텐츠 AI 솔루션 기업 포바이포가 13일 1분기 별도 기준 매출 36억원을 기록했다.
- 전년 동기 대비 매출은 64.4% 증가했고 영업손실과 당기순손실도 각각 37.2%, 45.7% 축소됐다.
- 포바이포는 올해 수익성 중심 운영과 AI 픽셀 사업화를 통해 흑자전환 기반을 마련할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 콘텐츠 AI 솔루션 기업 포바이포는 2026년 1분기 별도 기준 매출 36억원, 영업손실 13억원, 당기순손실 11억원을 기록했다고 13일 공시했다.
전년 동기 대비 매출은 64.4% 증가했다. 영업손실은 전년 동기 =21억원에서 13억원으로 37.2% 축소됐고, 당기순손실은 20억원에서 11억원으로 45.7% 줄었다.
연결 기준 1분기 매출은 73억원으로 전년 동기 대비 8.2% 증가했다. 영업손실은 25억원으로 3.9% 축소됐고, 당기순손실은 28억원으로 7.9% 감소했다.
매출 증가는 콘텐츠제작본부와 전시사업본부의 프로젝트 매출 인식 확대에 따른 것이다. 콘텐츠제작본부는 CES 관련 프로젝트 매출이 반영됐고, 전시사업본부는 어린이복합문화공간 콘텐츠 구축 프로젝트가 마무리되며 매출 증가에 기여했다. 손실 폭 축소에는 비용 구조 점검과 프로젝트 운영 효율화가 영향을 미쳤다.
포바이포는 AI 픽셀 솔루션 사업의 일본 등 해외 시장 파트너십 확대를 추진하고 있다.
포바이포 관계자는 "올해는 수익성 중심의 사업 운영을 강화하고, AI 픽셀 사업화와 주요 프로젝트의 안정적 수행을 통해 흑자전환 기반을 마련하는 데 집중하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com