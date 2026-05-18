포바이포, 전북대 역사관 전시시설 조성 계약

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

홀로그램·미디어 맵핑 몰입형 연출·한옥 미학 공간 설계

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 포바이포가 전북대학교 역사관 전시설계 및 전시품 제작·설치 사업 계약을 체결했다고 18일 밝혔다. 준공은 2026년 하반기로 예정됐다.

이번 사업은 국가등록문화유산 제765호로 지정된 전북대학교 구 대학본부 건물을 역사관으로 조성하는 프로젝트다. 대학 구성원과 지역사회가 함께 활용할 수 있는 교육·전시 공간 구축을 목표로 한다. 포바이포는 컨소시엄 형태로 참여해 전시 기획·설계부터 전시품 제작·설치까지 전 과정을 담당한다.

전시 콘셉트는 '결정의 순간들(Decisive Moments)'로, 전북대학교의 역사를 연대기 중심이 아닌 시대별 결정적 선택의 흐름을 공간 경험 중심으로 구현하는 방식으로 설계된다.

[사진=포바이포]

포바이포는 홀로그램 디스플레이, 미디어 맵핑 등 몰입형 미디어 연출을 적용한다. 유물에 담긴 시대적 맥락을 '메모리얼 레이어(Memorial Layer)' 콘텐츠로 구성해 역사적 순간을 시각적으로 재현한다.

공간 디자인에는 한옥의 미학과 구조적 요소를 반영한다. 국가등록문화유산 건축물의 보존 가치를 유지하면서 첨단 전시 기술과 공간 디자인을 결합하는 방식으로 진행한다.

dconnect@newspim.com