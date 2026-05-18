한국거래소, 19일부터 신입직원 공개 채용

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 18일 신입 정규직 58명 내외 채용에 나섰다
- 원서 접수는 19일부터 6월 2일 오후 3시까지 진행된다
- 5개 분야 블라인드·지역인재 제도로 공정 채용한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소(KRX)가 신입직원 공개 채용에 나선다.
18일 한국거래소에 따르면 이번 채용은 일반직 정규 직원 58명 내외 규모로 진행된다. 원서 접수는 오는 19일부터 6월 2일 오후 3시까지이며, 거래소는 필기시험과 1·2차 면접 등을 거쳐 9월 중 최종 합격자를 발표할 예정이다.
채용 부문은 경영·경제·법학·통계·IT 등 5개 분야다. 분야별 채용 예정 인원은 경영 24명, 경제 17명, 법학 4명, 통계 5명, IT 8명이다. 학력과 전공 제한은 없다.
필기시험은 경영학·경제학·법학·통계학·IT 등 5개 과목 중 선택해 응시할 수 있으며 지원자 편의를 위해 서울과 부산 두 지역에서 실시된다.
한국거래소는 올해 채용에서도 블라인드 채용 방식을 유지한다. 성별·나이·학교·가족관계 등을 배제하고 직무 역량 중심으로 평가한다는 방침이다.
비수도권 지역인재 채용목표제도 적용한다. 목표 비율은 25%다. 자세한 내용은 한국거래소 채용 공고를 통해 확인할 수 있다.
rkgml925@newspim.com