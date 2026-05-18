이언주 "'정청래 암살단' 관련설은 완전한 날조...허위사실 유포 강력 대응"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 이언주 더불어민주당 최고위원은 18일 '정청래 당대표 암살단' 음모론과 자신이 관련된 것처럼 허위사실을 유포한 세력에 대해 강력 대응할 방침이라고 경고했다.

이 최고위원은 이날 페이스북을 통해 "선거를 앞두고 당 내부의 갈등을 양산하는 행태에 대해 경종을 울리고자 말씀을 드린다"며 이같이 밝혔다.

이언주 더불어민주당 최고위원. [사진=뉴스핌 DB]

이 최고위원은 "어제 일부 유튜버가 정 대표 암살단과 저를 연결시키는 황당한 허위조작을 하고 있다는 제보를 받았다"며 "이는 완전 날조로 당 지지자들에게 공포를 주고 당 분열을 조장하는 매우 악의적이고 저급한 정치공작"이라고 분노했다.

그는 "6·3 지방선거를 앞둔 시점에 이러한 극단적 음모론과 자극적 선동은 당대표와 지도부 사이, 당 내부를 이간질하는 것으로 노선 경쟁 차원을 넘어 당 분열을 바라는, 정치적 경쟁세력만 이롭게 하는 해당행위"라고 지적했다.

이 최고위원은 "쓰레기 같은 음모론 유튜브에 취해 범죄의 심각성을 망각한 세력, 유포자와 배후 세력을 끝까지 추적해 법적 조치 등 가능한 모든 수단을 동원하는 한편 당 차원에서도 강력 대응할 예정"이라고 강조했다.

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