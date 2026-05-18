정희용 "민주당 호남 지지율 하락…정쟁보다 필요한 건 집안 수습"

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호남 지지율 급락에 "공천 논란이 원인"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정희용 국민의힘 선거대책본부장은 18일 호남 지역에서 더불어민주당 지지율이 큰 폭으로 하락한 것과 관련해 "지금 민주당에 필요한 것은 정쟁 프레임이 아니라 집안 수습이 먼저"라고 페이스북을 통해 지적했다.

정 본부장은 "리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 14~15일 실시한 여론조사에서 민주당 지지율이 호남에서 큰 폭으로 하락한 것으로 나타났다"며 "지지율 하락 배경으로 호남에서 민주당 공천 논란이 원인이라는 지적이 많다"고 밝혔다.

정희용 국민의힘 사무총장. [사진=정희용 의원실]

이어 "여기에 청와대 정책실장의 국민배당금 제안도 영향을 미쳤다는 분석도 있다"고 덧붙였다.

그는 "실제 전남광주통합특별시장 경선에서는 ARS 여론조사 관련 논란이 불거졌다"며 "다른 경선에서도 경선 과정의 신뢰를 담보할 수 없는 일들이 있었다고 전해진다"고 말했다.

또한 "전북에서는 현 전북지사가 무소속으로 출마했고, 무소속 연대 흐름까지 보이는 것으로 알려졌다"고 설명했다.

정 본부장은 "커지는 민주당 내 공천잡음과 내부분열에 쏠린 국민들의 시선을 돌리기 위해 정청래 민주당 대표는 또다시 국민의힘을 향한 '내란' 카드를 꺼내 들었다"고 비판했다.

그러면서 "차라리 여당으로서 민심을 돌보는 책임이라도 보이는 것이 국민 앞에 도리일 것"이라고 강조했다.

정 본부장이 언급한 여론조사는 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 14~15일 전국 만 18세 이상 1003명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사다.

해당 여론조사에서 민주당 지지율은 45.8%, 국민의힘은 33.5%로 집계됐다. 민주당은 전주 대비 2.9%p 하락했고 국민의힘은 2.6%p 상승했다. 특히 민주당은 호남에서 전주보다 14.3%p 하락한 57.2%를 기록했다.

조사는 무선 전화 자동 응답 방식으로 진행됐으며 응답률은 3.7%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

oneway@newspim.com