고려아연, 지속가능경영추진위원회 개최...ESG 현안 논의

AI 핵심 요약beta
- 고려아연은 10일 본사서 지속가능경영회의를 열었다
- 2026 지속가능경영보고서 준비와 ESG 현안을 점검했다
- 기후·생물다양성·공급망 리스크 관리체계를 강화했다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 고려아연이 10일 서울 종로구 본사에서 지속가능경영추진위원회를 열고 주요 환경·사회·지배구조(ESG) 현안을 논의했다.
정무경 사장 등 임원과 외부 ESG 자문위원들이 참석한 이번 회의에서는 이달 말 발간 예정인 '2026 지속가능경영보고서' 준비 현황을 점검했다. 기후 관련 재무 영향 분석, 생물다양성 리스크 관리, 공급망 관리체계 고도화 등이 주요 의제였다.
보고서는 글로벌 공시 기준인 GRI(Global Reporting Initiative) 스탠다드를 기반으로 작성되며, 안전보건관리와 기후변화 대응, 윤리·준법경영 등을 중심으로 구성된다. 고려아연은 국제지속가능성기준위원회(ISSB)와 한국지속가능성기준위원회(KSSB)의 공시 체계에 대응하기 위해 기후변화와 탄소배출 규제 강화가 사업에 미칠 수 있는 리스크와 기회를 분석하고 있다.
자연 관련 재무정보공개협의체(TNFD) 기반의 생물다양성 분석도 진행 중이다. 주요 사업장과 공급망을 대상으로 생물다양성 영향 및 의존도를 분석하고 관련 리스크와 기회 요인을 도출했으며, 이를 바탕으로 중장기 관리체계를 강화할 계획이다.
공급망 관리 측면에서는 분쟁·고위험 지역의 인권침해와 환경파괴 리스크에 대응하고 있다. 분쟁광물 및 책임광물의 윤리적 조달을 위해 공급망 투명성을 강화하고 글로벌 기준에 부합하는 실사 및 인증 체계도 보강 중이다.
고려아연은 지속가능경영 역량 강화를 위해 조직을 개편해왔다. 2024년 말 지속가능경영위원회를 이사회 산하의 ESG 위원회로 격상했고, 지난해 대표이사 자문 기구인 지속가능경영추진위원회를 신설했다. 올해는 외부 ESG 전문가를 중심으로 위원회 운영 체계를 재편해 전문성과 독립성을 강화했다.
y2kid@newspim.com