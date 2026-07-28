닥터솔루션, 귀 건강 전용 화장료 '앤닥터 포 이어' 특허 취득

AI 핵심 요약beta
- 닥터솔루션이 28일 귀 건강 개선 신제품 특허를 등록했다
- 식물성 추출물로 이명·난청 체감 개선을 겨냥해 개발했다
- 인체시험서 혈행 개선 효과를 입증해 해외 공략에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 글로벌 비건 뷰티 기업 닥터솔루션(대표 오다정)은 청각 건강 체감 개선에 도움을 주는 신제품 '앤닥터 포 이어(Ndoctor for Ear)'의 화장료 조성물 특허(제10-2983949호)를 등록했다고 28일 밝혔다.
이번 특허는 100세 시대임에도 불구하고 시중에 눈, 코, 구강 건강 제품은 많지만 정작 '귀 건강'을 위한 제품은 찾아보기 힘들다는 문제의식에서 출발했다. 이명 및 소음성 난청 환자들의 고충에 착안하여 개발된 이 기술은 식물성 추출물과 감각 유발 성분 등의 시너지 작용을 통해 귀 주변에 발랐을 때 청각 관련 체감적 개선 효과를 제공하는 것이 특징이다.
혈행 개선에 탁월한 은행나무잎과 산수유열매 추출물을 핵심 유효성분으로 함유했다. 실제 인체적용시험 결과, 단 1회 사용만으로 피부 혈행이 대조군 대비 153.84% 개선되는 효과를 입증했다. 또한, 피부 자극 지수 '0.00'을 기록하고 비건 인증까지 완료해 안전성을 더욱 높였다. 귀 뒤쪽 뼈인 유양돌기(Mastoid Process)와 귀 주변에 수시로 롤링해 주면 압력 조절 등 귀 건강 관리에 도움을 줄 수 있다.
닥터솔루션 오다정 대표는 "100세 시대를 맞아 어르신들의 삶의 질과 직결되는 귀 건강 케어 솔루션을 특허 기술로 선보이게 되어 뜻깊다"며, "이번 기부를 통해 돌봄이 필요한 분들의 건강에 보탬이 되길 바란다"고 밝혔다.
이어 "앞으로도 앤닥터만의 차별화된 제품력과 안전성을 바탕으로 시장의 신뢰를 얻고, 이웃과 동행하며 사회에 울림을 주는 뷰티 브랜드로 성장해 나가겠다"고 강조했다.
닥터솔루션은 자체 브랜드 '앤닥터(Ndoctor)'를 통해 유해 성분과 동물 실험을 배제하는 '클린·비건 뷰티'를 지향하고 있다. 국내에서는 반얀트리 호텔 서울, 서산수 골프앤리조트 등 프리미엄 채널을 비롯해 현대백화점, 카카오톡 선물하기 등에 입점하며 탄탄한 입지를 다졌다.
미국과 유럽, 일본, 멕시코 등 전 세계 10개국으로 수출을 확대하며 K-뷰티의 기술력을 전파하고 있으며, 이번 특허 취득을 발판 삼아 향후 글로벌 실버 케어 시장 공략에도 더욱 속도를 낼 계획이다.
tack@newspim.com