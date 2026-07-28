교원투어 ′여행이지′, 마카오 여행상품 출시…단거리 수요 공략

AI 핵심 요약beta
- 교원투어가 28일 에어마카오와 손잡고 마카오 상품을 선보였다
- 인천~마카오 직항 활용해 세미패키지·자유여행을 기획했다
- 5성급 스튜디오 시티 숙박과 가족 친화 콘텐츠로 젊은층 공략했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 교원투어 여행이지는 에어마카오와 협업을 통해 '스튜디오시티 in 마카오' 여행 상품을 선보인다고 28일 밝혔다.
교원투어는 단거리 해외여행 수요 증가 흐름에 맞춰 에어마카오의 인천~마카오 직항 노선을 활용한 세미 패키지 및 자유여행 상품을 기획했다. 에어마카오는 마카오 국적 항공사이자 대형항공사(FSC)로, 안정적인 서비스로 쾌적한 여행 환경을 제공하는 것이 특징이다.
대표 상품인 '마카오 세미 패키지 4일'은 노팁·노옵션·노쇼핑 구성으로 여행 만족도를 높인 것이 특징이다. 전 일정 5성급 복합 리조트 '스튜디오 시티'에서 숙박하며, 실외 수영장 무료 이용 혜택도 제공한다. 오는 11월 1일까지 리조트 내에서 디즈니 캐릭터를 테마로 한 콘텐츠가 전시돼 자녀를 동반한 가족 여행객에게 다양한 즐길 거리를 제공한다.
교원투어 관계자는 "마카오는 짧은 일정으로도 이국적인 분위기와 즐길 거리를 다양하게 경험할 수 있는 여행지로 젊은층과 가족 단위 여행객을 중심으로 수요가 늘고 있다"며 "앞으로도 항공사와의 협업을 통해 고객 선택의 폭을 넓히고 차별화된 상품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.
tack@newspim.com