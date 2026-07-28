LX하우시스, '올해의 녹색상품' 13년 연속 수상

AI 핵심 요약beta
- LX하우시스가 28일 올해의 녹색상품에 3개 제품을 선정됐다
- 뷰프레임 창호와 에디톤 자재는 고단열·유해물질 저감 등으로 높은 평가를 받았다
- PF보드 단열재까지 포함해 LX하우시스는 13년 연속 녹색상품 수상 기업이 됐다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LX하우시스의 주요 인테리어 제품이 '2026 대한민국 올해의 녹색상품'에 선정됐다.
LX하우시스는 사단법인 한국녹색구매네트워크가 28일 발표한 '2026 대한민국 올해의 녹색상품'에 'LX Z:IN(LX지인) 뷰프레임 창호'를 비롯해 '에디톤 바닥재·벽장재', 'PF보드 단열재' 등 3개 제품이 선정됐다고 밝혔다.
이로써 LX하우시스의 벽장재와 단열재는 13번째, 바닥재는 12번째, 창호는 11번째로 녹색상품 제품에 선정됐으며, LX하우시스는 13년 연속 녹색상품 수상 기업으로 이름을 올리게 됐다.
올해 심사에서 '뷰프레임' 창호는 에너지소비효율 1등급의 고단열 성능으로 건축물의 에너지 효율 개선에 기여하는 점은 물론 베젤리스 프레임 디자인과 슬림해진 창짝으로 더 넓고 깔끔한 뷰를 선사하는 점으로 높은 점수를 받았다.
실제로 '뷰프레임' 창호는 창짝과 창틀 모두에 단열성능을 높이는 다중 챔버 설계를 적용해 우수한 단열성능을 확보한 점으로 소비자들로부터 꾸준한 인기를 끌고 있으며, 지난 2024년부터 올해까지 3년 연속 올해의 녹색상품을 수상했다.
'에디톤 바닥재·벽장재'는 유해물질 저감과 자원순환을 고려한 제품 설계는 물론 벽과 바닥을 이어주는 세련된 일체형 디자인으로 소비자들에게 좋은 평가를 받았다.
'PF보드 단열재'는 국내 건축용 단열재 가운데 최고 수준의 단열 성능을 확보함과 동시에 얇은 두께로 실내공간 면적까지 확장할 수 있는 점에서 긍정적인 평가를 받았다.
LX하우시스 관계자는 "13년 연속으로 대한민국 올해의 녹색상품에 선정되며 제품의 환경성과 품질에 대한 소비자들의 신뢰를 다시 한번 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 에너지 절감 및 친환경성 제품을 지속 공급해 가며 보다 안전하고 건강한 주거환경 조성에 적극 기여해 나가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com