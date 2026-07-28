합수본, 송파구 선관위 직원 2명 입건...피의자 소환

AI 핵심 요약beta
- 검·경 합동수사본부가 28일 송파구 선관위 직원 2명을 직무유기 피의자로 소환했다
- 이들은 투표용지 부족 사태를 예견하고도 적절한 조치를 하지 않은 혐의를 받고 있다
- 합수본은 동일 일련번호 중복 정황을 수사하고 노태악 선관위원장 외유성 출장 의혹 관련 중앙선관위 관계자도 참고인 조사한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 6·3 지방선거 투표용지 부족사태를 수사하고 있는 검·경 합동수사본부(본부장 김태훈 차장검사)가 송파구 선거관리위원회 직원 두 명을 피의자로 전환해 소환한다.
합수본은 28일 송파구 선관위 선거담당관과 선거 1계장을 직무유기 혐의 피의자 신분으로 불러 조사할 예정이다.
이들은 선거 당시 일선 투표소에서 투표용지 부족 사태 발생을 예견할 수 있는 사전 상황이 있었음에도 이를 막기 위한 적절한 조치를 하지 않은 혐의를 받는다.
합수본이 출범 후 직접 피의자를 입건해 조사하는 건 이번이 처음이다.
합수본은 송파구 선관위 산하 투표소에서 동일한 일련번호가 중복 기입된 정확을 포착하고 수사를 이어가고 있다.
이 밖에 합수본은 이날 노태악 선관위원장 등의 '외유성 출장' 의혹과 관련해 중앙선관위 관계자 2명을 참고인으로 불러 조사할 예정이다.
hong90@newspim.com