수박 등 반값 할인에 건강 간편식까지…이마트의 '투트랙' 전략

AI 핵심 요약beta
- 이마트그룹이 30일 여름 성수기 맞아 대규모 할인 행사와 건강 간편식 신상품을 선보였다
- 이마트는 30일부터 8월 2일까지 갈치·수박·한우 등 제철 신선식품과 가전·물놀이 용품을 최대 50% 할인했다
- 이마트24는 29일부터 식약처 영양기준을 반영한 간편식 3종과 트레이더스 직수입 프레첼 스틱을 출시·판매했다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 여름 성수기를 맞아 이마트그룹이 신선식품 대규모 할인 행사와 건강 간편식 신상품을 동시에 선보이며 고객 잡기에 나섰다.
이마트는 7월 30일부터 8월 2일까지 4일간 제주 생은갈치, 고지대 산수박 등 제철 신선식품부터 물놀이 용품, 가전제품까지 최대 50% 할인하는 '고래잇 페스타'를 진행한다. 대표 상품인 '제주 생은갈치'는 신세계포인트 적립 시 마리 당 2990원에 판매하며, '특수부위 참다랑어회(240g)'는 24800원, 완도산 행복전복과 영광 백굴비는 50% 할인한다. 산수박 등 여름 과일도 반값에 만나볼 수 있고, '탄탄포크 삼겹살·목심'과 '경주천년한우' 등 브랜드 한우도 행사카드 결제 시 최대 50% 할인된다.
정양오 이마트 전략마케팅 본부장은 "산지의 신선함은 살리고, 먹거리부터 생활용품까지 고객이 체감할 수 있는 혜택을 더욱 폭넓게 선보일 것"이라고 말했다.
이마트24는 식품의약품안전처의 영양기준을 반영한 협업 간편식 3종을 29일부터 순차 출시한다.
이번 '가뿐한입' 신상품은 '그릴드머쉬룸 비프버거', '닭가슴살 오리지널 소시지', '닭가슴살 청양고추 소시지' 등 3종이다. 모든 상품에 식약처의 '튼튼먹거리' 영양기준을 반영했으며, 어린이 기호식품 품질인증기준을 충족하도록 나트륨, 포화지방, 열량, 당류 등을 고려해 개발했다.
29일 출시하는 '그릴드머쉬룸 비프버거'(3800원)는 원육함량 66%의 비프패티와 구운 버섯 샐러드, 슬라이스 치즈를 담고 참깨 글레이즈 번에 스모키머스타드와 버거마요소스를 더했다.
또한 창고형 할인점 트레이더스를 통해 독일 정통 프레첼 브랜드 '디치(Ditsch)'의 '소금버터 프레첼 스틱(10입)'도 직수입해 전국 매장에서 판매중이다. 이번 제품은 소금버터 14.5%를 더해 깊은 맛을 냈으며, 낱개 포장돼 냉동 보관 후 자연 해동만으로 갓 구운 듯한 식감을 즐길 수 있다.
fineview@newspim.com