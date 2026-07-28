GS건설, 10조원 규모 호주 도로 터널공사 굴착 완료

AI 핵심 요약beta
- GS건설이 28일 호주 맬버른 NEL 도로공사에서 6.5km TBM 터널 굴착을 완료했다고 밝혔다.
- 이번 사업은 GS건설 호주 인프라 시장 첫 진출이자 약 2조8000억원 규모로 해외 단일 프로젝트 중 두번째로 큰 규모다.
- GS건설은 터널 내부 구조물·설비와 도로 연결부 공사를 거쳐 2028년 말 개통을 목표로 후속 공정을 이어간다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = GS건설이 호주 맬버른 NEL 도로 공사에서 총 연장 6.5km 터널 굴착 공사를 마쳤다고 28일 밝혔다.
이는 직경 15.6m의 터널 굴착장비인 TBM(Tunnel Boring Machine) 2대가 계획된 터널 공사구간 굴착을 마치고 목표 지점에 도달했음을 의미한다.
터널 공사는 도로 인프라 건설에서 정밀한 시공과 체계적인 공정관리가 요구되는 핵심 공정이다. 이번 굴착 공사 완료에 대해 GS건설은 장거리 터널 시공과 대형 인프라 프로젝트 관리 역량을 보여주는 성과로 평가했다.
NEL 도로공사는 맬버른 북동부 M80 순환도로와 동부고속도로를 연결하는 사업으로 약 6.5km 터널 구간과 지상도로 연결부 건설이 포함돼 있다.
이번 공사는 GS건설의 호주 인프라 건설시장 첫 진출 사례다. GS건설은 스파크 컨소시엄 지분투자자이면서 설계, 건설 조인트벤처 참여사로 사업을 수행하고 있다. 호주 빅토리아주 정부는 스파크 컨소시엄과 NEL 도로공사 패키지 PPP 사업계약을 2021년 체결했다.
도로공사 패키지 사업비는 수주 당시 환율 기준으로 약 10조1000억원이며, GS건설의 공사 수행 금액은 이 중 약 2조8000억원이다. 이는 GS건설이 수행한 해외 단일 프로젝트 중에서 2009년 아랍에미리트(UAE) 플랜트 사업에 이어 두번째로 큰 규모다.
GS건설은 이번 터널 굴착 완료에 이어 터널 내부 도로 구조물과 전기·조명·안전 설비 설치, 도로 연결부 공사 등 후속 공정을 진행해 2028년 말 개통을 목표로 하고 있다.
GS건설 관계자는 "TBM 터널 굴착 완료는 NEL 프로젝트의 중요한 이정표이자 GS건설의 해외 터널 시공 역량을 다시 한번 보여준 성과"라며 "후속 공정이 원활하게 진행될 수 있도록 품질과 안전관리에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com