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2026.06.10 (수)
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[모닝 리포트] "금리 인상으로 환율 잡는다?"… 한국은행 통화정책의 딜레마

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AI 핵심 요약

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  • 신얼 애널리스트는 10일 금리인상만으론 환율 제어 어렵다 했다
  • 기준금리는 달러 사이클과 펀더멘털에 후행하는 보조 변수라 환율 영향 미미하다 했다
  • 환율 안정을 위해선 유가·수출·외국인 자금 등 대외 환경과 달러 수급 개선이 우선이라 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금리 인상, 원화 약세 제어에 현실적 한계 뚜렷
환율 안정의 열쇠는 '금리' 아닌 '외환 수급 정상화'

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 중동발 유가 급등과 1500원을 돌파한 원화 약세가 맞물리면서 한국은행의 기준금리 인상 필요성이 대두되고 있다.

일각에서는 물가 대응을 넘어 환율 안정을 위한 금리 인상 가속화 논란까지 불거지는 상황이다. 이같은 상황에서 상상인증권 신얼 애널리스트는 10일 보고서를 통해 금리 인상이라는 정책 카드로 현재의 원·달러 환율 상승 추세를 제어하기는 현실적으로 어렵다고 지적했다. 

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2026.06.10 dedanhi@newspim.com

◆금리 인상은 '독립 변수' 아닌 '보조 변수'

신얼 애널리스트의 분석에 따르면, 한국은행의 기준금리는 원화 중심의 외환시장에서 독립적인 주도 변수가 아니다. 오히려 달러 사이클과 한국 경제의 펀더멘털에 후행하는 보조 변수 역할에 가깝다.

실제로 1999년 이후 기준금리와 달러·원 환율의 상관계수는 사실상 0에 근접한다. 과거 금리 인상기에 원화가 강세를 보였던 사례들 역시 금리 자체의 효과보다는 글로벌 달러 약세나 수출 호조 등 외부 요인이 핵심 동인이었다.

특히 2021년 8월부터 2023년 1월 사이 한국은행이 기준금리를 0.50%에서 3.50%로 공격적으로 인상했음에도 불구하고, 달러·원 환율은 오히려 1146원에서 1231원까지 상승했다. 이는 국내 금리 인상만으로는 연준의 긴축이나 글로벌 위험 회피 성향에 따른 환율 상승을 막기 역부족임을 보여주는 가장 선명한 사례다.

◆'조달'은 풍년, 문제는 '환전 플로우'

현재의 원화 약세는 과거 IMF나 금융위기 당시와 같은 외화 조달 위기와는 성격이 완전히 다르다. 현재 은행권의 달러 현물 확보 등 조달 지표들은 매우 양호한 상태다.

문제는 조달이 아닌 '실수요의 환전 플로우'다. 수출업체들의 달러 매도(네고) 물량은 지연되고 있는 반면, 개인의 해외 주식 투자(서학개미)와 기관의 해외 자산 배분 확대, 외국인 주식 순매도세가 구조적인 달러 수요를 키우고 있다. 즉, 시장에 달러는 풍부하지만 실제 원화로 환전되는 경로가 막혀 있는 셈이다.

이러한 상황에서 금리를 올리는 처방은 캐리 비용 등 조달 환경에는 영향을 줄 수 있으나, 무역대금 결제 행태와 자본 유출이라는 실물 플로우의 비대칭을 되돌리기에는 역부족이라는 분석이다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2026.06.10 dedanhi@newspim.com

◆금리가 아닌 대외 환경 개선이 우선

신얼 애널리스트는 금리 인상이 환율의 방향성을 좌우할 수 있다는 기대에 신중해야 한다고 조언했다. 환율 안정의 열쇠는 기준금리 인상이 아니라, 국제 유가 안정, 수출업체의 달러 매도 재개, 그리고 외국인 자금 흐름의 반전과 같은 대외 환경 및 실수요 수급의 정상화에 있다는 것이다.

결국 한국은행의 통화정책은 환율의 원인이 아닌, 대외 환경 변화에 후행하는 보조적 수단으로 바라보는 것이 타당하다는 의견이다. 현재의 환율 쏠림 현상을 해소하기 위해서는 금리 경로에만 의존할 것이 아니라, 시장 내 달러 수급 구조를 개선하기 위한 다각적인 대응이 필요하다는 제언이다.

dedanhi@newspim.com

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"AI 랠리 아직 끝나지 않았다" [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 글로벌 증시가 반도체주 급락 충격에서 벗어나 반등에 나서고 있다. 브로드컴(AVGO)의 실적 전망 실망으로 촉발된 AI(인공지능) 관련주 매도세가 진정되면서 투자심리가 회복되고 있지만, 월가에서는 향후에도 높은 변동성이 이어질 수 있다는 경고가 나오고 있다. 9일(현지시간) 미국 주가지수 선물은 상승세를 나타냈다. 기술주 중심의 나스닥100 선물은 0.7% 올랐고 유럽 기술주도 이틀 연속 상승하며 지난주 낙폭 일부를 만회했다. 한국 코스피도 기술주 반등에 힘입어 8% 넘게 급등했다. 앞서 글로벌 증시는 지난 금요일 브로드컴의 실망스러운 전망이 AI 관련주 전반의 고평가 우려를 자극하면서 큰 폭의 조정을 겪었다. 미국 반도체주 급락은 아시아와 유럽 증시로 확산되며 글로벌 기술주 전반을 흔들었다. 하지만 월가에서는 이번 조정을 강세장 종료 신호가 아닌 '건강한 숨 고르기'로 보는 시각이 우세하다. 브로드컴 간판 [사진=블룸버그통신] ◆ "조정은 매수 기회" 미국 에드워즈자산운용의 로버트 에드워즈 최고투자책임자(CIO)는 최근 기술주 조정을 "투자자들에게 주어진 선물"이라고 평가했다. 그는 "급격한 하락이 나올 때마다 강한 매수세가 유입되고 있다"며 "매출 성장과 기업 이익 증가라는 강력한 펀더멘털은 여전히 살아 있다"고 말했다. 에드워즈는 올해 말 S&P500 지수가 7700포인트까지 상승할 것으로 전망했다. 다만 차기 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장 인선 불확실성과 호르무즈 해협 재개방 지연 등이 변수로 작용할 경우 7~12% 수준의 조정이 나타날 수 있다고 내다봤다. 그는 "강세장에서는 급등과 급락이 반복된다"며 "변동성은 강세장에 참여하기 위해 치러야 하는 입장료"라고 강조했다. ◆ "성장 스토리 훼손 아니다" 일부 전문가들은 최근 조정을 기술주 거품 붕괴가 아닌 가격 재조정 과정으로 해석했다. 컬럼비아 스레드니들 인베스트먼트의 앤서니 윌리스 수석 이코노미스트는 "최근 약세는 성장 스토리의 붕괴가 아니라 시장이 지나치게 낙관적이었던 가격 수준을 재평가하는 과정"이라고 분석했다. 그는 "AI 낙관론에 힘입어 미국 증시는 9주 연속 상승했지만 예상보다 강한 고용지표가 발표되면서 투자자들이 금리 전망을 다시 점검하기 시작했다"고 설명했다. 이어 "AI 산업의 다음 성장 단계에 필요한 막대한 투자 비용과 과도하게 집중된 투자 포지션도 최근 조정의 배경"이라고 덧붙였다. ◆ 씨티 "AI 강세론자와 약세론자 충돌" 씨티그룹은 최근 조정 이후 미국 증시 수급 구조가 오히려 더 건전해졌다고 평가했다. 씨티는 올해 말 S&P500 목표치를 기존 7700포인트에서 8100포인트로 상향 조정했다. 이는 현재 수준보다 약 10% 높은 수치다. 다만 시장 내부에서는 AI 강세론자와 약세론자가 첨예하게 맞서고 있다고 진단했다. 지난주 미국 증시에서는 147억달러 규모의 신규 공매도 포지션이 구축된 반면 47억8000만달러 규모의 신규 매수 포지션도 유입됐다. 씨티는 "거시경제 둔화를 우려하는 투자자들과 AI 관련주 조정을 매수 기회로 보는 투자자들이 동시에 시장에 존재하고 있다"고 분석했다. 특히 현재 나스닥 매수 포지션의 72%가 여전히 수익 구간에 있는 만큼 이번 주 예정된 주요 기술기업 실적이 기대에 못 미칠 경우 차익실현 매물이 다시 출회될 수 있다고 경고했다. 그럼에도 월가의 전반적인 시각은 여전히 낙관적이다. AI 투자 확대와 견조한 기업 실적, 대형 IPO 기대감 등이 미국 증시의 상승 흐름을 지탱할 것이라는 전망이 우세하다. 다만 전문가들은 "강세장은 이어지겠지만 변동성 역시 더욱 커질 것"이라고 입을 모으고 있다. koinwon@newspim.com 2026-06-09 21:57
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앤스로픽, '클로드 페이블 5' 출시 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 스타트업 앤스로픽이 자사 미토스(Mythos)급 AI 모델의 일반 공개 버전을 출시했다. 지난 4월 출시 직후 AI가 인간을 향한 사이버 무기로 사용될 수 있다는 충격을 준 후 안전장치가 강화된 버전이다. 앤스로픽은 9일(현지시간) 미토스급 AI 모델의 공개 버전인 '클로드 페이블 5(Claude Fable 5)'를 출시한다고 밝혔다. 다만 사이버보안 같은 위험 분야에서의 사용은 차단하는 안전장치를 적용했다. 4월 미토스 프리뷰 출시가 소프트웨어 결함을 찾아내는 능력으로 전 세계에 충격파를 보낸 지 두 달 만이다. 당시 미토스 프리뷰는 인기 소프트웨어들에서 수천 건의 이전에 알려지지 않은 보안 취약점을 자동으로 찾아내며 전 세계에 충격을 안겼다. 이러한 능력은 보안 강화에 활용될 수 있지만, 사용자 의도에 따라 곧바로 강력한 사이버 무기로 변할 수 있기 때문이다. 앤스로픽이 이날 공개한 클로드 페이블 5는 광범위한 사용을 위해 만든 가장 강력한 모델로 소프트웨어 엔지니어링과 분석에서의 성능이 강조됐다. 노트북 디스플레이에 표시된 앤스로픽 로고 [사진=블룸버그통신] 앤스로픽은 공식 발표문에서 "클로드 페이블 5는 일반 사용을 위해 안전하게 만들어진 미토스급 모델"이라고 설명했다. 이 모델은 앤스로픽의 기업 고객과 유료 가입자가 사용할 수 있다. 회사는 사이버보안과 생물학을 포함한 특정 고위험 분야에서 응답을 차단하는 새 안전장치 덕분에 광범위한 출시가 가능해졌다고 밝혔다. 앤스로픽은 같은 날 가드레일이 제거된 '클로드 미토스 5(Claude Mythos 5)'도 함께 출시했다. 다만 이 모델은 소규모 사이버 방어 인프라 제공업체들을 대상으로만 출시된다. 회사는 클로드 미토스 5를 초기에 미 정부와 협력하는 '프로젝트 글래스윙(Project Glasswing)'을 통해 배포할 계획이라고 설명했다. 기존 클로드 미토스 프리뷰의 업그레이드 버전이다. 클로드 미토스 프리뷰에 접근 권한이 있던 사용자들은 새 클로드 미토스 5로 업그레이드할 수 있다. 회사는 시간이 지남에 따라 더 광범위한 신뢰 접근 프로그램(Trusted Access Program)을 통해 클로드 미토스 5의 접근을 확대할 계획이라고 밝혔다. 클로드 페이블 5는 앤스로픽이 미 증권거래위원회(SEC)에 IPO 사업설명서를 비공개 신청했다고 발표한 지 수일 만에 나왔다.  앤스로픽은 지난해 약 100억 달러의 연간 매출에서 5월에는 매출 런레이트가 470억 달러로 증가했다고 밝혔다. 최근 9650억 달러 기업 가치로 자금 조달 라운드를 마무리하면서 3월 말 8520억 달러로 평가된 주요 경쟁사 오픈AI를 추월했다.  mj72284@newspim.com 2026-06-10 02:37

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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