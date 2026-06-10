[거인의어깨 입시컨설팅] 수시컨설팅:내신 4등급대 지원 전략

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김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

많은 수험생과 학부모들이 내신 4등급이라는 성적표를 받아들고 자조적으로 "이제 수시는 끝났다"고 말합니다.

서울 주요 대학의 합격자 평균 내신이 2~3등급대에 형성되어 있다는 사실은 4등급 학생들에게 거대한 심리적 장벽이 됩니다. 하지만 입시는 단순히 등급을 나열하는 정량적 산술이 아닙니다.

4등급대는 인서울 대학의 '교과전형'은 다소 멀어 보이지만, 반대로 '학생부종합전형'과 '논술전형'이라는 두 가지 날개를 가장 전략적으로 활용할 수 있는 구간이기도 합니다.

오늘 우리는 4등급이라는 숫자에 갇혀 있던 시야를 걷어내고, 어떻게 대학의 문을 열어젖힐 것인지 그 구체적인 전술을 논하고자 합니다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 숫자의 함정에 빠지지 마라

입시에서 '평균 등급'이라는 지표는 허상에 가깝습니다.

대입 전형에서 대학은 전 과목 평균만을 보는 것이 아니라, 지원 학과와 관련된 교과 성적의 '상향 곡선'과 '수업 참여의 깊이'를 더 중요하게 평가합니다.

4등급 초반대의 학생이 지원 학과와 관련된 수학·과학 과목에서 2등급 후반대의 성적을 유지하고 있다면, 이는 입학사정관에게 '기초학업역량'을 갖춘 학생으로 인식됩니다.

우리는 4등급대 수험생들에게 '전략적 선택과 집중'을 요구합니다. 모든 과목을 다 잘하려다 하향 평준화되는 것보다, 내가 진학하고자 하는 학문 분야의 전문성을 숫자로 증명하는 것이 훨씬 강력한 합격 요인입니다.

◆ 학종의 틈새 - '비교과'로 증명하는 지적 갈증

4등급대 수험생의 학생부종합전형 전략은 '성실함'이 아닌 '집요함'에 기반 해야 합니다.

1~2등급 학생들의 학생부가 '모범적인 교과 이수'를 보여준다면, 4등급대 학생의 학생부는 '교실 밖에서의 치열한 탐구'를 기록해야 합니다.

예를 들어, 수업 시간에 배운 '자유 낙하 운동'이라는 개념에 그치지 않고, 직접 공기 저항 계수를 변수로 설정하여 스마트폰 센서를 활용해 실제 실험을 진행하고 그 오차의 원인을 물리학적으로 분석해 보고서를 작성하는 식입니다.

이러한 활동은 4등급이라는 내신을 뚫고 입학사정관의 눈길을 사로잡을 수 있는 유일한 통로입니다. 이것이 바로 숫자를 이기는 전략, 즉 '서사의 완결성'입니다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 6일 오후 서울 강남구 역삼동 강남하이퍼학원 본원에서 열린 이투스에듀의 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 분석 설명회'에서 참석자들이 입시 전략과 시험 분석 내용을 청취하고 있다. 이번 설명회는 지난 4일 실시된 2027학년도 수능 6월 모의평가 결과를 분석하고 향후 학습 및 입시 전략을 제시하기 위해 마련됐다. 2026.06.06 jk31@newspim.com

◆ 수능 최저학력기준 - 4등급의 '강력한 보호막'

4등급대 수험생들에게 수능은 부담스러운 존재가 아니라, 수시 전형을 완성하는 '보호막'입니다. 주요 인서울 대학의 논술 전형이나 일부 학종 전형은 매우 높은 수능 최저 기준을 요구합니다.

많은 상위권 학생이 최저를 맞추지 못해 탈락하는 상황에서, 4등급대 수험생이 수능 최저만 확보해도 실질 경쟁률은 1/3, 혹은 1/4로 줄어듭니다.

내신 등급이 조금 부족하더라도 수능 최저를 맞추겠다는 집념은 입학사정관에게 '학업적 성실성'과 '대학수학능력'을 입증하는 가장 확실한 데이터입니다.

4등급대라면 3학년 1학기까지 학생부에 올인하되, 여름방학 이후에는 수능 최저를 맞출 수 있는 2~3개의 핵심 과목에 에너지를 집중하는 '선택과 집중'의 전략이 필요합니다.

◆ 논술전형 - 수시 6장을 활용한 '하이 리스크 하이 리턴'

4등급대 학생이 인서울 상위권 대학으로 진입할 수 있는 가장 파괴력 있는 카드는 논술입니다. 논술은 내신을 거의 반영하지 않거나, 반영하더라도 등급 간 점수 차가 매우 작아 논술 시험 한 번으로 결과를 뒤집을 수 있습니다.

물론 논술은 '운'으로 합격하는 시험이 아닙니다. 논리적 글쓰기 능력, 수리 논술의 정교한 풀이 과정, 도표와 그래프를 해석하는 비판적 사고력이 수반되어야 합니다.

4등급대 수험생은 고등학교 1, 2학년 때부터 꾸준히 논술형 연습을 해왔거나, 관련 교과 역량이 뚜렷한 경우 논술 전형을 필승 카드로 삼아야 합니다. 이는 단순히 내신 점수에 맞춰 대학을 낮추는 것이 아니라, 자신의 논리적 역량을 바탕으로 대학 급간을 끌어올리는 가장 지적인 도전입니다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 6일 오후 서울 강남구 역삼동 강남하이퍼학원 본원에서 열린 이투스에듀의 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 분석 설명회'에서 참석자들이 입시 전략과 시험 분석 내용을 청취하고 있다. 이번 설명회는 지난 4일 실시된 2027학년도 수능 6월 모의평가 결과를 분석하고 향후 학습 및 입시 전략을 제시하기 위해 마련됐다. 2026.06.06 jk31@newspim.com

◆ 면접 준비 - '성적 이상의 인재'임을 증명하라

4등급대 학생에게 면접은 자신의 학생부에 적힌 기록을 '살아있는 지식'으로 증명하는 시간입니다. 학생부에 기재된 탐구활동을 면접관에게 설명할 때, 단순히 결과만을 이야기하지 마십시오.

"왜 이 주제를 선택했는가?", "탐구 과정에서 겪은 가장 큰 난관은 무엇이었고, 이를 어떤 논리로 해결했는가?"라는 질문에 막힘없이 대답할 수 있어야 합니다.

4등급대 학생이 입학사정관의 마음을 돌리는 가장 큰 힘은, 자신의 활동을 스스로 분석하고 체화한 학생 특유의 '지적 자신감'에서 나옵니다. 겸손하되 당당하게, 자신의 학업적 열정을 보여주는 훈련을 거듭하십시오.

◆ 4등급의 드라마는 이제부터 시작이다

입시는 3년의 총합이 아니라, 마지막 순간까지 대학의 인재상에 자신을 맞추어 나가는 치열한 '마케팅 과정'입니다. 4등급이라는 숫자는 여러분이 공부를 못했다는 낙인이 아니라, 더 큰 성장을 위한 '전략적 자산'입니다.

지금부터 여러분의 생기부를 분석하고, 여러분에게 가장 유리한 환산 점수를 제공하는 대학을 찾아내며, 수능 최저라는 방어선을 구축하십시오.

4등급대 수험생 여러분, 여러분은 충분히 역전할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 자신의 성적을 탓하는 것이 아니라, 자신의 강점을 극대화할 수 있는 '판'을 읽는 눈입니다. 거인의 어깨 위에서 정상을 바라보십시오. 그곳에 여러분의 이름이 새겨진 합격증이 기다리고 있습니다.

windy@newspim.com