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[거인의어깨 입시컨설팅] 수시컨설팅:내신 4등급대 지원 전략

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AI 핵심 요약

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  • 김형일 거인의어깨 대표가 4등급 수험생을 위해 학생부종합·논술·수능 최저 활용 전략을 제시했다.
  • 4등급은 교과전형은 불리하지만, 비교과·탐구활동·논술·수능 최저를 통해 인서울 역전이 가능한 구간이라 강조했다.
  • 생기부 분석과 선택·집중 전략으로 자신의 강점을 극대화하면 4등급도 충분히 합격 드라마를 만들 수 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

많은 수험생과 학부모들이 내신 4등급이라는 성적표를 받아들고 자조적으로 "이제 수시는 끝났다"고 말합니다.

서울 주요 대학의 합격자 평균 내신이 2~3등급대에 형성되어 있다는 사실은 4등급 학생들에게 거대한 심리적 장벽이 됩니다. 하지만 입시는 단순히 등급을 나열하는 정량적 산술이 아닙니다.

4등급대는 인서울 대학의 '교과전형'은 다소 멀어 보이지만, 반대로 '학생부종합전형'과 '논술전형'이라는 두 가지 날개를 가장 전략적으로 활용할 수 있는 구간이기도 합니다.

오늘 우리는 4등급이라는 숫자에 갇혀 있던 시야를 걷어내고, 어떻게 대학의 문을 열어젖힐 것인지 그 구체적인 전술을 논하고자 합니다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 숫자의 함정에 빠지지 마라

입시에서 '평균 등급'이라는 지표는 허상에 가깝습니다.

대입 전형에서 대학은 전 과목 평균만을 보는 것이 아니라, 지원 학과와 관련된 교과 성적의 '상향 곡선'과 '수업 참여의 깊이'를 더 중요하게 평가합니다.

4등급 초반대의 학생이 지원 학과와 관련된 수학·과학 과목에서 2등급 후반대의 성적을 유지하고 있다면, 이는 입학사정관에게 '기초학업역량'을 갖춘 학생으로 인식됩니다.

우리는 4등급대 수험생들에게 '전략적 선택과 집중'을 요구합니다. 모든 과목을 다 잘하려다 하향 평준화되는 것보다, 내가 진학하고자 하는 학문 분야의 전문성을 숫자로 증명하는 것이 훨씬 강력한 합격 요인입니다.

◆ 학종의 틈새 - '비교과'로 증명하는 지적 갈증

4등급대 수험생의 학생부종합전형 전략은 '성실함'이 아닌 '집요함'에 기반 해야 합니다.

1~2등급 학생들의 학생부가 '모범적인 교과 이수'를 보여준다면, 4등급대 학생의 학생부는 '교실 밖에서의 치열한 탐구'를 기록해야 합니다.

예를 들어, 수업 시간에 배운 '자유 낙하 운동'이라는 개념에 그치지 않고, 직접 공기 저항 계수를 변수로 설정하여 스마트폰 센서를 활용해 실제 실험을 진행하고 그 오차의 원인을 물리학적으로 분석해 보고서를 작성하는 식입니다.

이러한 활동은 4등급이라는 내신을 뚫고 입학사정관의 눈길을 사로잡을 수 있는 유일한 통로입니다. 이것이 바로 숫자를 이기는 전략, 즉 '서사의 완결성'입니다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 6일 오후 서울 강남구 역삼동 강남하이퍼학원 본원에서 열린 이투스에듀의 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 분석 설명회'에서 참석자들이 입시 전략과 시험 분석 내용을 청취하고 있다. 이번 설명회는 지난 4일 실시된 2027학년도 수능 6월 모의평가 결과를 분석하고 향후 학습 및 입시 전략을 제시하기 위해 마련됐다. 2026.06.06 jk31@newspim.com

◆ 수능 최저학력기준 - 4등급의 '강력한 보호막'

4등급대 수험생들에게 수능은 부담스러운 존재가 아니라, 수시 전형을 완성하는 '보호막'입니다. 주요 인서울 대학의 논술 전형이나 일부 학종 전형은 매우 높은 수능 최저 기준을 요구합니다.

많은 상위권 학생이 최저를 맞추지 못해 탈락하는 상황에서, 4등급대 수험생이 수능 최저만 확보해도 실질 경쟁률은 1/3, 혹은 1/4로 줄어듭니다.

내신 등급이 조금 부족하더라도 수능 최저를 맞추겠다는 집념은 입학사정관에게 '학업적 성실성'과 '대학수학능력'을 입증하는 가장 확실한 데이터입니다.

4등급대라면 3학년 1학기까지 학생부에 올인하되, 여름방학 이후에는 수능 최저를 맞출 수 있는 2~3개의 핵심 과목에 에너지를 집중하는 '선택과 집중'의 전략이 필요합니다.

◆ 논술전형 - 수시 6장을 활용한 '하이 리스크 하이 리턴'

4등급대 학생이 인서울 상위권 대학으로 진입할 수 있는 가장 파괴력 있는 카드는 논술입니다. 논술은 내신을 거의 반영하지 않거나, 반영하더라도 등급 간 점수 차가 매우 작아 논술 시험 한 번으로 결과를 뒤집을 수 있습니다.

물론 논술은 '운'으로 합격하는 시험이 아닙니다. 논리적 글쓰기 능력, 수리 논술의 정교한 풀이 과정, 도표와 그래프를 해석하는 비판적 사고력이 수반되어야 합니다.

4등급대 수험생은 고등학교 1, 2학년 때부터 꾸준히 논술형 연습을 해왔거나, 관련 교과 역량이 뚜렷한 경우 논술 전형을 필승 카드로 삼아야 합니다. 이는 단순히 내신 점수에 맞춰 대학을 낮추는 것이 아니라, 자신의 논리적 역량을 바탕으로 대학 급간을 끌어올리는 가장 지적인 도전입니다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 6일 오후 서울 강남구 역삼동 강남하이퍼학원 본원에서 열린 이투스에듀의 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 분석 설명회'에서 참석자들이 입시 전략과 시험 분석 내용을 청취하고 있다. 이번 설명회는 지난 4일 실시된 2027학년도 수능 6월 모의평가 결과를 분석하고 향후 학습 및 입시 전략을 제시하기 위해 마련됐다. 2026.06.06 jk31@newspim.com

◆ 면접 준비 - '성적 이상의 인재'임을 증명하라

4등급대 학생에게 면접은 자신의 학생부에 적힌 기록을 '살아있는 지식'으로 증명하는 시간입니다. 학생부에 기재된 탐구활동을 면접관에게 설명할 때, 단순히 결과만을 이야기하지 마십시오.

"왜 이 주제를 선택했는가?", "탐구 과정에서 겪은 가장 큰 난관은 무엇이었고, 이를 어떤 논리로 해결했는가?"라는 질문에 막힘없이 대답할 수 있어야 합니다.

4등급대 학생이 입학사정관의 마음을 돌리는 가장 큰 힘은, 자신의 활동을 스스로 분석하고 체화한 학생 특유의 '지적 자신감'에서 나옵니다. 겸손하되 당당하게, 자신의 학업적 열정을 보여주는 훈련을 거듭하십시오.  

◆ 4등급의 드라마는 이제부터 시작이다

입시는 3년의 총합이 아니라, 마지막 순간까지 대학의 인재상에 자신을 맞추어 나가는 치열한 '마케팅 과정'입니다. 4등급이라는 숫자는 여러분이 공부를 못했다는 낙인이 아니라, 더 큰 성장을 위한 '전략적 자산'입니다.

지금부터 여러분의 생기부를 분석하고, 여러분에게 가장 유리한 환산 점수를 제공하는 대학을 찾아내며, 수능 최저라는 방어선을 구축하십시오.

4등급대 수험생 여러분, 여러분은 충분히 역전할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 자신의 성적을 탓하는 것이 아니라, 자신의 강점을 극대화할 수 있는 '판'을 읽는 눈입니다. 거인의 어깨 위에서 정상을 바라보십시오. 그곳에 여러분의 이름이 새겨진 합격증이 기다리고 있습니다.

 

windy@newspim.com

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"AI 랠리 아직 끝나지 않았다" [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 글로벌 증시가 반도체주 급락 충격에서 벗어나 반등에 나서고 있다. 브로드컴(AVGO)의 실적 전망 실망으로 촉발된 AI(인공지능) 관련주 매도세가 진정되면서 투자심리가 회복되고 있지만, 월가에서는 향후에도 높은 변동성이 이어질 수 있다는 경고가 나오고 있다. 9일(현지시간) 미국 주가지수 선물은 상승세를 나타냈다. 기술주 중심의 나스닥100 선물은 0.7% 올랐고 유럽 기술주도 이틀 연속 상승하며 지난주 낙폭 일부를 만회했다. 한국 코스피도 기술주 반등에 힘입어 8% 넘게 급등했다. 앞서 글로벌 증시는 지난 금요일 브로드컴의 실망스러운 전망이 AI 관련주 전반의 고평가 우려를 자극하면서 큰 폭의 조정을 겪었다. 미국 반도체주 급락은 아시아와 유럽 증시로 확산되며 글로벌 기술주 전반을 흔들었다. 하지만 월가에서는 이번 조정을 강세장 종료 신호가 아닌 '건강한 숨 고르기'로 보는 시각이 우세하다. 브로드컴 간판 [사진=블룸버그통신] ◆ "조정은 매수 기회" 미국 에드워즈자산운용의 로버트 에드워즈 최고투자책임자(CIO)는 최근 기술주 조정을 "투자자들에게 주어진 선물"이라고 평가했다. 그는 "급격한 하락이 나올 때마다 강한 매수세가 유입되고 있다"며 "매출 성장과 기업 이익 증가라는 강력한 펀더멘털은 여전히 살아 있다"고 말했다. 에드워즈는 올해 말 S&P500 지수가 7700포인트까지 상승할 것으로 전망했다. 다만 차기 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장 인선 불확실성과 호르무즈 해협 재개방 지연 등이 변수로 작용할 경우 7~12% 수준의 조정이 나타날 수 있다고 내다봤다. 그는 "강세장에서는 급등과 급락이 반복된다"며 "변동성은 강세장에 참여하기 위해 치러야 하는 입장료"라고 강조했다. ◆ "성장 스토리 훼손 아니다" 일부 전문가들은 최근 조정을 기술주 거품 붕괴가 아닌 가격 재조정 과정으로 해석했다. 컬럼비아 스레드니들 인베스트먼트의 앤서니 윌리스 수석 이코노미스트는 "최근 약세는 성장 스토리의 붕괴가 아니라 시장이 지나치게 낙관적이었던 가격 수준을 재평가하는 과정"이라고 분석했다. 그는 "AI 낙관론에 힘입어 미국 증시는 9주 연속 상승했지만 예상보다 강한 고용지표가 발표되면서 투자자들이 금리 전망을 다시 점검하기 시작했다"고 설명했다. 이어 "AI 산업의 다음 성장 단계에 필요한 막대한 투자 비용과 과도하게 집중된 투자 포지션도 최근 조정의 배경"이라고 덧붙였다. ◆ 씨티 "AI 강세론자와 약세론자 충돌" 씨티그룹은 최근 조정 이후 미국 증시 수급 구조가 오히려 더 건전해졌다고 평가했다. 씨티는 올해 말 S&P500 목표치를 기존 7700포인트에서 8100포인트로 상향 조정했다. 이는 현재 수준보다 약 10% 높은 수치다. 다만 시장 내부에서는 AI 강세론자와 약세론자가 첨예하게 맞서고 있다고 진단했다. 지난주 미국 증시에서는 147억달러 규모의 신규 공매도 포지션이 구축된 반면 47억8000만달러 규모의 신규 매수 포지션도 유입됐다. 씨티는 "거시경제 둔화를 우려하는 투자자들과 AI 관련주 조정을 매수 기회로 보는 투자자들이 동시에 시장에 존재하고 있다"고 분석했다. 특히 현재 나스닥 매수 포지션의 72%가 여전히 수익 구간에 있는 만큼 이번 주 예정된 주요 기술기업 실적이 기대에 못 미칠 경우 차익실현 매물이 다시 출회될 수 있다고 경고했다. 그럼에도 월가의 전반적인 시각은 여전히 낙관적이다. AI 투자 확대와 견조한 기업 실적, 대형 IPO 기대감 등이 미국 증시의 상승 흐름을 지탱할 것이라는 전망이 우세하다. 다만 전문가들은 "강세장은 이어지겠지만 변동성 역시 더욱 커질 것"이라고 입을 모으고 있다. koinwon@newspim.com 2026-06-09 21:57
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앤스로픽, '클로드 페이블 5' 출시 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 스타트업 앤스로픽이 자사 미토스(Mythos)급 AI 모델의 일반 공개 버전을 출시했다. 지난 4월 출시 직후 AI가 인간을 향한 사이버 무기로 사용될 수 있다는 충격을 준 후 안전장치가 강화된 버전이다. 앤스로픽은 9일(현지시간) 미토스급 AI 모델의 공개 버전인 '클로드 페이블 5(Claude Fable 5)'를 출시한다고 밝혔다. 다만 사이버보안 같은 위험 분야에서의 사용은 차단하는 안전장치를 적용했다. 4월 미토스 프리뷰 출시가 소프트웨어 결함을 찾아내는 능력으로 전 세계에 충격파를 보낸 지 두 달 만이다. 당시 미토스 프리뷰는 인기 소프트웨어들에서 수천 건의 이전에 알려지지 않은 보안 취약점을 자동으로 찾아내며 전 세계에 충격을 안겼다. 이러한 능력은 보안 강화에 활용될 수 있지만, 사용자 의도에 따라 곧바로 강력한 사이버 무기로 변할 수 있기 때문이다. 앤스로픽이 이날 공개한 클로드 페이블 5는 광범위한 사용을 위해 만든 가장 강력한 모델로 소프트웨어 엔지니어링과 분석에서의 성능이 강조됐다. 노트북 디스플레이에 표시된 앤스로픽 로고 [사진=블룸버그통신] 앤스로픽은 공식 발표문에서 "클로드 페이블 5는 일반 사용을 위해 안전하게 만들어진 미토스급 모델"이라고 설명했다. 이 모델은 앤스로픽의 기업 고객과 유료 가입자가 사용할 수 있다. 회사는 사이버보안과 생물학을 포함한 특정 고위험 분야에서 응답을 차단하는 새 안전장치 덕분에 광범위한 출시가 가능해졌다고 밝혔다. 앤스로픽은 같은 날 가드레일이 제거된 '클로드 미토스 5(Claude Mythos 5)'도 함께 출시했다. 다만 이 모델은 소규모 사이버 방어 인프라 제공업체들을 대상으로만 출시된다. 회사는 클로드 미토스 5를 초기에 미 정부와 협력하는 '프로젝트 글래스윙(Project Glasswing)'을 통해 배포할 계획이라고 설명했다. 기존 클로드 미토스 프리뷰의 업그레이드 버전이다. 클로드 미토스 프리뷰에 접근 권한이 있던 사용자들은 새 클로드 미토스 5로 업그레이드할 수 있다. 회사는 시간이 지남에 따라 더 광범위한 신뢰 접근 프로그램(Trusted Access Program)을 통해 클로드 미토스 5의 접근을 확대할 계획이라고 밝혔다. 클로드 페이블 5는 앤스로픽이 미 증권거래위원회(SEC)에 IPO 사업설명서를 비공개 신청했다고 발표한 지 수일 만에 나왔다.  앤스로픽은 지난해 약 100억 달러의 연간 매출에서 5월에는 매출 런레이트가 470억 달러로 증가했다고 밝혔다. 최근 9650억 달러 기업 가치로 자금 조달 라운드를 마무리하면서 3월 말 8520억 달러로 평가된 주요 경쟁사 오픈AI를 추월했다.  mj72284@newspim.com 2026-06-10 02:37

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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