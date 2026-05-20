[거인의어깨 입시컨설팅] 수시컨설팅 내신 1등급대 지원 전략

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

내신 1등급대(1.0~1.9) 수험생들에게 입시는 잔인한 게임입니다. 전교 1등부터 상위 4% 이내에 드는 이 수재들은 이미 학업 역량을 충분히 검증받았음에도 불구하고, 매년 수시 모집에서 충격적인 불합격을 경험하곤 합니다.

이유는 명확합니다. 1등급대 구간에서는 '성적의 우열'이 아니라 '서사의 완결성'과 '최저학력기준의 안정성'이 당락을 결정하기 때문입니다.

특히 2027학년도는 대한민국 입시 역사상 가장 큰 변동성 중 하나인 '의대 정원 확대'가 본격적으로 대입 지형을 흔드는 해입니다.

최상위권의 이동은 단순히 메디컬 계열에 그치지 않고 서울대, 연세대, 고려대 등 주요 상위권 대학의 합격선 전반에 '나비효과'를 일으킬 것입니다. 오늘 우리는 이 거대한 파고를 넘어 합격증을 거머쥘 1등급대만의 정교한 알고리즘을 분석해 보고자 합니다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 1등급대 내부의 보이지 않는 세 가지 급간

1.0등급과 1.9등급은 같은 1등급대임에도 불구하고 지원 가능한 대학과 전형의 성격이 완전히 다릅니다. 이를 세 가지 그룹으로 나누어 정밀 타격 전략을 세워야 합니다.

(1) 1.0~1.3등급 (극강의 최상위권)

이 구간은 전교 1, 2등의 영역입니다. 서울대 지역균형선발(지균)과 전국 의예과 교과 전형이 주 타겟입니다. '실수하지 않는 관리'가 핵심입니다. 학생부 종합전형(학종)에서는 전공 수월성을 넘어 인성과 공동체 의식을 강조해야 하며, 수능 최저학력기준 충족 여부가 변수가 됩니다.

(2) 1.4~1.6등급 (서울대 일반전형 및 연·고대 주력권)

가장 고민이 많은 구간입니다. 교과 전형으로는 메디컬이 불안하고, 학종으로는 서울대 일반전형과 연·고대 인기 학과를 노려야 합니다. '지적 호기심의 계보'를 생기부에 녹여내야 합니다. 내신의 미세한 열세를 '탐구 역량의 깊이'로 극복하는 시나리오가 필요합니다.

(3) 1.7~1.9듭급 (인서울 상위권 학종의 요충지)

서강대, 성균관대, 한양대 등 상위권 대학의 학종에서 가장 선호하는 구간입니다. '불균형의 미학'을 활용하십시오. 전체 평균은 1.8등급이라도 지원 전공 관련 과목이 1.0~1.2등급이라면 입학사정관은 해당 학생의 잠재력을 높이 평가합니다.

13일 서울 성북구 고려대학교 인촌기념관에서 열린 2026 대입 정시모집 대비 진학지도 설명회에서 수험생과 학부모들이 강의를 듣고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 의대 증원과 '연쇄 이동'의 실체

2027학년도 의대 증원은 상위권 대학 합격의 '문턱'을 낮추는 결정적인 촉매제가 될 것입니다. 의대로의 블랙홀 현상: 최상위권 N수생과 재학생들이 대거 의대로 상향 지원하면서, 서울대 공대나 자연과학대학의 합격선이 예년보다 하락할 가능성이 큽니다. 의대와 서울대에 중복 합격한 인원들이 의대를 선택하면서, 서울대 및 연·고대에서의 대규모 추가 합격이 예상됩니다. 1.7~1.9등급 학생들에게는 평소 꿈꾸지 못했던 상위권 대학 인기 학과에 진입할 수 있는 '역대급 기회'가 열리는 셈입니다.

◆ 학생부 종합전형

1등급대 학생의 학생부에서 가장 중요한 키워드는 '학문적 전이'입니다. 단순히 수업 내용을 요약하는 수준을 넘어, 한 과목에서 배운 지식이 다른 과목으로 확장되는 과정을 보여주어야 합니다.

(1) 세특(세부능력 및 특기사항) 기재의 실제 사례

① 사례1 (생명과학 지망)

통합과학 시간에 배운 '세포막의 투과성'에 의문을 품고, 이를 화학 시간에 배운 '극성과 무극성'의 원리로 재해석한 뒤, 수학 시간에 배운 '확산 방정식'을 적용해 약물 전달 시스템의 효율성을 시뮬레이션해 봄.

② 사례2 (경영/경제 지망)

사회 탐구 시간의 '기회비용' 개념을 수학의 '최적화 이론'과 연결하여, 기후 변화 대응을 위한 탄소 배출권 거래제의 경제적 효용성을 게임 이론 관점에서 분석한 보고서를 작성함. 이러한 [호기심 발생 → 학제 간 융합 탐구 → 구체적 결과 도출 → 후속 탐구로의 연결] 4단계 구조는 입학사정관이 가장 신뢰하는 '엘리트의 학습 방식'입니다.

15일 오전 서울 종로구 성균관대학교에서 2026학년도 수시모집 논술시험을 마친 수험생들이 학교를 나서고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 면접 대비

내신이 완벽해도 면접에서 무너지는 1등급이 많습니다. 특히 메디컬 계열과 서울·연·고대는 단순 면접이 아닌 '역량 평가'를 실시합니다.

(1) 의예과 MMI(다중미니면접) 대응법

MMI는 지식이 아닌 '판단력'과 '공감 능력'을 봅니다. 정답을 맞히려 하지 말고, 자신의 가치관을 논리적으로 방어하십시오. 윤리적 딜레마 상황에서 다수의 이익과 개인의 권리 사이의 균형점을 어떻게 찾을 것인지, 의료인으로서의 사명감을 보여주는 훈련이 필요합니다.

(2) 서울대·연세대 제시문 면접 대응법

제시문 면접은 '비판적 사고력'의 시험대입니다. 서로 다른 관점의 제시문들을 하나의 논리로 엮어내는 연습을 하십시오. 인문계열은 도표와 그래프 분석력을, 자연계열은 과학적 원리의 수학적 추론 능력을 극대화해야 합니다.

13일 서울 성북구 고려대학교 인촌기념관에서 열린 2026 대입 정시모집 대비 진학지도 설명회에서 수험생과 학부모들이 강의를 듣고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 조언

1등급대 수험생 여러분, 여러분은 이미 충분히 훌륭한 길을 걸어왔습니다. 이제 남은 것은 여러분이 쌓아온 그 견고한 성을 대학이라는 시장에 어떻게 매력적으로 보여줄 것인가의 문제입니다. 의대 증원이라는 거대한 변화는 준비되지 않은 자에게는 혼란이지만, 전략을 갖춘 여러분에게는 '상상 이상의 높은 곳'으로 데려다줄 강력한 상승기류가 될 것입니다. 그 끝에 여러분이 꿈꾸던 합격의 영광이 기다리고 있을 것입니다.