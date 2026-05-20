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[거인의어깨 입시컨설팅] 수시컨설팅 내신 1등급대 지원 전략

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AI 핵심 요약

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  • 김형일 거인의어깨 대표가 2027학년도 1등급대 수험생을 위해 의대 증원 등 대입 전략을 제시했다.
  • 0~1.9등급을 세 구간으로 나눠 맞춤형 지원, 학문적 전이 강조한 학생부와 면접 대비가 합불의 관건이라 했다.
  • 의대 정원 확대에 따른 상위권 연쇄 이동으로 1.7~1.9등급에게 상위권 대학 진학의 역대급 기회가 열릴 것이라 전망했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

내신 1등급대(1.0~1.9) 수험생들에게 입시는 잔인한 게임입니다. 전교 1등부터 상위 4% 이내에 드는 이 수재들은 이미 학업 역량을 충분히 검증받았음에도 불구하고, 매년 수시 모집에서 충격적인 불합격을 경험하곤 합니다.

이유는 명확합니다. 1등급대 구간에서는 '성적의 우열'이 아니라 '서사의 완결성'과 '최저학력기준의 안정성'이 당락을 결정하기 때문입니다.

특히 2027학년도는 대한민국 입시 역사상 가장 큰 변동성 중 하나인 '의대 정원 확대'가 본격적으로 대입 지형을 흔드는 해입니다.

최상위권의 이동은 단순히 메디컬 계열에 그치지 않고 서울대, 연세대, 고려대 등 주요 상위권 대학의 합격선 전반에 '나비효과'를 일으킬 것입니다. 오늘 우리는 이 거대한 파고를 넘어 합격증을 거머쥘 1등급대만의 정교한 알고리즘을 분석해 보고자 합니다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 1등급대 내부의 보이지 않는 세 가지 급간

1.0등급과 1.9등급은 같은 1등급대임에도 불구하고 지원 가능한 대학과 전형의 성격이 완전히 다릅니다. 이를 세 가지 그룹으로 나누어 정밀 타격 전략을 세워야 합니다.

(1) 1.0~1.3등급 (극강의 최상위권)

이 구간은 전교 1, 2등의 영역입니다. 서울대 지역균형선발(지균)과 전국 의예과 교과 전형이 주 타겟입니다. '실수하지 않는 관리'가 핵심입니다. 학생부 종합전형(학종)에서는 전공 수월성을 넘어 인성과 공동체 의식을 강조해야 하며, 수능 최저학력기준 충족 여부가 변수가 됩니다.

(2) 1.4~1.6등급 (서울대 일반전형 및 연·고대 주력권)

가장 고민이 많은 구간입니다. 교과 전형으로는 메디컬이 불안하고, 학종으로는 서울대 일반전형과 연·고대 인기 학과를 노려야 합니다. '지적 호기심의 계보'를 생기부에 녹여내야 합니다. 내신의 미세한 열세를 '탐구 역량의 깊이'로 극복하는 시나리오가 필요합니다. 

(3) 1.7~1.9듭급 (인서울 상위권 학종의 요충지)

서강대, 성균관대, 한양대 등 상위권 대학의 학종에서 가장 선호하는 구간입니다. '불균형의 미학'을 활용하십시오. 전체 평균은 1.8등급이라도 지원 전공 관련 과목이 1.0~1.2등급이라면 입학사정관은 해당 학생의 잠재력을 높이 평가합니다.

13일 서울 성북구 고려대학교 인촌기념관에서 열린 2026 대입 정시모집 대비 진학지도 설명회에서 수험생과 학부모들이 강의를 듣고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

 ◆ 의대 증원과 '연쇄 이동'의 실체

2027학년도 의대 증원은 상위권 대학 합격의 '문턱'을 낮추는 결정적인 촉매제가 될 것입니다. 의대로의 블랙홀 현상: 최상위권 N수생과 재학생들이 대거 의대로 상향 지원하면서, 서울대 공대나 자연과학대학의 합격선이 예년보다 하락할 가능성이 큽니다. 의대와 서울대에 중복 합격한 인원들이 의대를 선택하면서, 서울대 및 연·고대에서의 대규모 추가 합격이 예상됩니다. 1.7~1.9등급 학생들에게는 평소 꿈꾸지 못했던 상위권 대학 인기 학과에 진입할 수 있는 '역대급 기회'가 열리는 셈입니다.

 ◆ 학생부 종합전형

1등급대 학생의 학생부에서 가장 중요한 키워드는 '학문적 전이'입니다. 단순히 수업 내용을 요약하는 수준을 넘어, 한 과목에서 배운 지식이 다른 과목으로 확장되는 과정을 보여주어야 합니다.

(1) 세특(세부능력 및 특기사항) 기재의 실제 사례

① 사례1 (생명과학 지망)

통합과학 시간에 배운 '세포막의 투과성'에 의문을 품고, 이를 화학 시간에 배운 '극성과 무극성'의 원리로 재해석한 뒤, 수학 시간에 배운 '확산 방정식'을 적용해 약물 전달 시스템의 효율성을 시뮬레이션해 봄.

② 사례2 (경영/경제 지망)

사회 탐구 시간의 '기회비용' 개념을 수학의 '최적화 이론'과 연결하여, 기후 변화 대응을 위한 탄소 배출권 거래제의 경제적 효용성을 게임 이론 관점에서 분석한 보고서를 작성함. 이러한 [호기심 발생 → 학제 간 융합 탐구 → 구체적 결과 도출 → 후속 탐구로의 연결] 4단계 구조는 입학사정관이 가장 신뢰하는 '엘리트의 학습 방식'입니다.

15일 오전 서울 종로구 성균관대학교에서 2026학년도 수시모집 논술시험을 마친 수험생들이 학교를 나서고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 면접 대비

내신이 완벽해도 면접에서 무너지는 1등급이 많습니다. 특히 메디컬 계열과 서울·연·고대는 단순 면접이 아닌 '역량 평가'를 실시합니다.

(1) 의예과 MMI(다중미니면접) 대응법

MMI는 지식이 아닌 '판단력'과 '공감 능력'을 봅니다. 정답을 맞히려 하지 말고, 자신의 가치관을 논리적으로 방어하십시오. 윤리적 딜레마 상황에서 다수의 이익과 개인의 권리 사이의 균형점을 어떻게 찾을 것인지, 의료인으로서의 사명감을 보여주는 훈련이 필요합니다.

(2) 서울대·연세대 제시문 면접 대응법

제시문 면접은 '비판적 사고력'의 시험대입니다. 서로 다른 관점의 제시문들을 하나의 논리로 엮어내는 연습을 하십시오. 인문계열은 도표와 그래프 분석력을, 자연계열은 과학적 원리의 수학적 추론 능력을 극대화해야 합니다.

13일 서울 성북구 고려대학교 인촌기념관에서 열린 2026 대입 정시모집 대비 진학지도 설명회에서 수험생과 학부모들이 강의를 듣고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 조언

1등급대 수험생 여러분, 여러분은 이미 충분히 훌륭한 길을 걸어왔습니다. 이제 남은 것은 여러분이 쌓아온 그 견고한 성을 대학이라는 시장에 어떻게 매력적으로 보여줄 것인가의 문제입니다. 의대 증원이라는 거대한 변화는 준비되지 않은 자에게는 혼란이지만, 전략을 갖춘 여러분에게는 '상상 이상의 높은 곳'으로 데려다줄 강력한 상승기류가 될 것입니다. 그 끝에 여러분이 꿈꾸던 합격의 영광이 기다리고 있을 것입니다.

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김건희 "내 영어 이름은 제니" [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 20일 오전 안 전 회장 등의 공직선거법 위반 등 혐의 사건 속행 공판을 진행했다. 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 이날 김 여사는 남색 정장에 흰색 셔츠 차림으로 법정에 모습을 드러냈다. 김 여사 측 변호인이 "가해자들과 같은 공간에 있는 것에 대해 불안감을 느끼고 있다"며 가림막 설치를 요청했고, 재판부는 이를 허가했다. 김 여사는 "쥴리라는 예명을 사용한 적 있느냐"는 검찰 측 질문에 "한번도 없다"고 답했다. 또한 1995년 라마다 르네상스 호텔 지하 유흥주점에서 접대부로 일하지 않았다고도 증언했다. 그는 "당시 교육 자격증을 취득하기 위해 숙명여대 대학원에 들어갔고, 아침·저녁으로 학교를 다녔다"며 "당시에는 학생이었고 호텔을 드나들 상황도 아니었다"고 말했다. 김 여사는 "부유하게 자랐는데 손님을 접대했단 의혹을 받았다. 쥴리란 이름을 사용한 적도 없는데 이 일로 병이나 6년째 정신병을 앓고 있다"고 호소했다.  김 여사는 변호인 측 반대신문에서도 "쥴리의 '쥴'자도 사용하지 않았다"고 강조했다. 그러면서 "당시 미니홈피나 채팅방에선 '제니'라는 이름을 사용했고, 저를 아는 모든 사람은 그렇게 불렀다"고 부연했다. 이어 "진정한 반성이 없다면 (피고인들의) 처벌을 원한다"고 밝혔다. 재판부는 지난 공판에 김 여사가 불출석한 것에 대해 과태료 300만 원을 부과했으나, 이날 김 여사가 법정에 나오자 이를 취소했다. 안 전 회장은 2022년 제20대 대선을 앞두고 '김 여사가 과거 유흥 주점에서 일하는 모습을 봤다'는 취지의 발언을 한 혐의로 기소됐다. 안 전 회장과의 인터뷰를 통해 1997년 김 여사가 '쥴리'라는 예명을 쓰며 유흥 주점에 근무했다는 의혹을 보도한 유튜브 채널 '열린공감TV'의 정천수 전 대표도 함께 기소됐다. 검찰은 이들이 당시 대선후보였던 윤석열 전 대통령의 낙선을 목적으로 허위 사실을 공표했다고 보고 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겼다. hong90@newspim.com 2026-05-20 14:50
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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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