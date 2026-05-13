[거인의어깨 입시컨설팅] 2027학년도 주요 대학 계약학과 지원 전략

AI 핵심 요약beta
- 김형일 거인의어깨 대표가 2027학년도 계약학과 전략을 제시했다.
- 삼성·SK하이닉스·현대차 연계 연세대·성균관대 등 학과를 분석했다.
- 교과 세특·체험활동 강화와 수능 최저 충족으로 합격 마스터키를 전했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.
대한민국 대입 시장은 지금 거대한 변곡점에 서 있습니다. 과거 대학의 이름만을 쫓던 시대에서, 이제는 대학 졸업 이후의 '확실한 경로'를 선점하려는 실리주의적 경향이 뚜렷해졌습니다. 그 정점에 서 있는 것이 바로 '채용 조건형 계약학과'입니다.
2027학년도 수험생들에게 계약학과는 단순히 '취업이 보장되는 곳' 이상의 의미를 갖습니다. 이는 삼성전자, SK하이닉스, 현대자동차 등 글로벌 초일류 기업들이 대학과 함께 커리큘럼을 짜고, 입학 단계부터 자사 인재로 찜하는 '엘리트 코스'입니다.
의대 정원 확대라는 변수 속에서도 최상위권 자연계 수험생들이 계약학과를 고집하는 이유는, 이곳이 바로 인공지능(AI), 반도체, 모빌리티라는 '초격차 기술 전쟁'의 최전선이기 때문입니다.
◆ 기업별 파트너십과 대학별 특성화 분석
계약학과는 어떤 기업과 손을 잡았느냐에 따라 교육의 색깔과 졸업 후 진로가 완전히 달라집니다. 수험생은 자신의 적성이 '하드웨어 설계'인지, '소프트웨어 최적화'인지, 아니면 '미래 모빌리티'인지에 따라 전략적으로 대학을 선택해야 합니다.
(1) 삼성전자 연계
① 연세대 시스템반도체공학과
반도체 설계와 공정 기술 전반을 아우르는 융합형 인재를 양성합니다. 연세대의 인문·예술적 학풍과 공학적 지식이 결합된 인재를 선호합니다.
② 성균관대 반도체시스템공학과
2006년 국내 최초로 설립된 계약학과의 효시입니다. 삼성전자의 DNA가 가장 깊게 이식된 학과로, 실무 중심의 커리큘럼과 압도적인 선배 네트워크가 강점입니다.
③ 포스텍 반도체공학과
소수 정예 연구 중심 교육을 지향합니다. 학부 과정에서부터 연구원급 역량을 키우는 데 집중하며, 삼성전자 반도체 부문의 차세대 R&D 리더를 목표로 합니다.
④ 경북대 모바일공학전공
비수도권 유일의 삼성전자 채용 조건형 학과로, 모바일 기기 및 통신 네트워크 분야에 특화되어 있습니다.
(2) SK하이닉스 연계
① 고려대 반도체공학과
SK하이닉스와의 밀착형 교육을 통해 실무 현장에서 즉시 투입 가능한 '실전형 인재'를 기릅니다.
② 서강대 시스템반도체공학과
서강대 특유의 꼼꼼한 학사 관리와 SK하이닉스의 기술력이 결합되었습니다. 시스템 반도체와 소프트웨어 설계 역량을 동시에 강조합니다.
③ 한양대 반도체공학과
전통의 공학 명가 한양대의 인프라를 활용합니다. 소자 설계부터 미세 공정 자동화까지 반도체 가치사슬 전반을 다룹니다.
(3) 현대자동차 및 IT 분야 연계
① 고려대 스마트모빌리티학부
현대자동차와 협약하여 자율주행, 도심 항공 모빌리티(UAM), 수소 에너지 등을 교육합니다. 학·석사 통합 과정으로 운영되어 연구의 연속성을 보장합니다.
② 가천대 클라우드공학과
카카오엔터프라이즈와 손잡고 클라우드 인프라 및 보안 전문가를 양성합니다. IT 플랫폼 산업을 지망하는 수험생에게 최적의 선택지입니다.
③ 숭실대 정보보호학과
LG유플러스와 협약하여 사이버 보안 및 개인정보 보호 전문가를 키웁니다.
◆ 계약학과 합격의 '마스터키'
계약학과 입학사정관은 "공식만 외우는 학생"이 아니라 "산업의 난제를 즐기는 학생"을 찾습니다. 이를 학생부에 녹여내기 위한 구체적인 전략은 다음과 같습니다.
(1) 교과 세특
단순히 "반도체에 관심이 많다"는 서술은 매력이 없습니다. 지식의 확장이 일어나야 합니다.
① 물리학
전자기학 단원에서 배운 '홀 효과'를 공부하며, 이것이 반도체 소자의 전하 농도 측정에 어떻게 활용되는지 탐구 보고서를 작성하십시오.
② 화학
'산화-환원 반응'을 학습한 뒤, 반도체 제조 공정 중 '화학적 기계적 연마(CMP)' 과정에서 발생하는 화학적 반응 메커니즘을 분석하십시오.
③ 확률과 통계
반도체 수율(Yield) 향상을 위한 데이터 분석 모델을 제안하거나, 베이즈 정리를 활용해 부품 결함 확률을 계산해 보는 활동을 추천합니다.
(2) 창의적 체험활동
첨단 기술은 양날의 검입니다. 입학사정관은 지원자의 '기술적 윤리'를 봅니다.
① 자율 활동
AI 반도체 기술 발전이 가져올 수 있는 환경적 이슈(전력 소비 등)를 분석하고 '그린 반도체'의 필요성을 역설하는 캠페인을 주도해 보십시오.
② 동아리 활동
단순히 아두이노를 조립하는 데 그치지 말고, 실제 지역 사회의 문제를 해결할 수 있는 '모빌리티 서비스' 아이디어를 기획하고 프로토타입을 제작해 보십시오.
(3) 수능 최저학력기준
계약학과는 대부분 매우 높은 수준의 수능 최저학력기준을 요구합니다. 이는 '학업 역량이 검증되지 않은 인재는 뽑지 않겠다'는 기업의 강력한 의지입니다.
(4) 심층면접 대비
계약학과의 면접은 일반학과와 다릅니다. 기업의 실무진이 면접관으로 참여하는 경우도 있어, 훨씬 더 구체적이고 실천적인 질문이 나옵니다. 자신의 학생부에 적힌 탐구 활동을 바탕으로, 자신만의 논리적 해결책을 제시하는 훈련이 필요합니다. 기업은 '혼자 잘난 천재'보다 '함께 성과를 내는 리더'를 원합니다.
◆ 조언
계약학과는 분명 매력적인 선택지입니다. 하지만 주의할 점도 있습니다. 한 번 입학하면 전공을 바꾸기가 매우 어렵고, 졸업 후 진로가 특정 기업으로 고정됩니다. 따라서 단순히 "점수가 높으니까", "취업이 잘 되니까"라는 이유로 지원해서는 안 됩니다.자녀가 "나는 미래의 반도체 시장을 재편하고 싶다"거나 "인류의 이동 수단을 혁신하고 싶다"는 열망이 있을 때, 계약학과는 그 꿈을 현실로 만드는 가장 빠른 지름길이 될 것입니다. 입시는 결국 '나를 가장 비싸게 사줄 곳'을 찾는 것이 아니라, '내가 가장 빛날 수 있는 곳'을 찾는 과정임을 잊지 마십시오.