[오늘날씨] 전국 오전부터 맑아져…서울 한낮 25도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 13일 전국 오전부터 맑아진다고 예보했다.
- 서울 낮 기온 25도 오르고 중부·충청 등 대부분 맑다.
- 미세먼지 '좋음~보통'이고 바다 물결 0.5~1.0m 일어난다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 수요일인 13일은 전국이 오전부터 맑아지는 가운데 서울 낮 기온은 25도까지 오를 전망이다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 동해상에 위치한 고기압의 영향을 받겠다.
이날 중부지방과 충청도, 경상북도, 전라북도, 제주도는 대체로 맑겠다. 전라남도와 경상남도는 대체로 맑다가 오후부터 점차 구름 많아지겠다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 14도 ▲인천 13도 ▲수원 14도 ▲춘천 13도 ▲강릉 15도 ▲청주 14도 ▲대전 14도 ▲전주 13도 ▲광주 13도 ▲대구 14도 ▲부산 15도 ▲울산 14도 ▲제주 15도다.
최고기온은 ▲서울 25도 ▲인천 22도 ▲수원 25도 ▲춘천 26도 ▲강릉 24도 ▲청주 26도 ▲대전 26도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 27도 ▲부산 22도 ▲울산 25도 ▲제주 21도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'~'보통'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com