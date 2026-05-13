[종합] 방미 안규백 "호르무즈 단계적 기여 검토"…전작권 조기 전환 의지 재확인

AI 핵심 요약beta
- 안규백 국방부 장관이 12일 미국 방문 중 호르무즈 해협 통항 정상화에 단계적 기여 방안을 검토하겠다고 전달했다.
- 군사적 역할 확대는 국내법 고려하며 지지 표명 등 다양한 옵션 검토한다.
- 전작권 조속 전환과 핵추진잠수함 협력에 공감대 형성했다.
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나무호 피격 대응 방향은 진행중인 원인 규명 이후 결정
[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미국을 방문 중인 안규백 국방부 장관이 호르무즈 해협 통항 정상화와 관련해 한국이 단계적으로 기여하는 방안을 검토하겠다는 입장을 미국 측에 전달했다.
안 장관은 12일(현지시간) 워싱턴DC 주미 한국대사관에서 특파원 간담회를 열고 "국제사회의 책임 있는 일원으로서 참여는 하겠다, 단계적으로 기여하는 방안을 검토하겠다, 이 정도 수준까지 미국에 얘기했다"고 밝혔다. 다만 군사적 역할 확대와 관련해서는 아직 깊이 논의하지 않았으며, 국내법 절차 등을 고려해야 한다는 점을 강조했다.
그는 기여 방식으로는 지지 표명, 인력 파견, 정보 공유, 군사적 자산 지원 등 다양한 옵션을 거론하면서도, 구체적 참여 범위는 향후 상황과 법적 절차를 종합적으로 검토해 결정하겠다는 입장을 보였다. 전날 한미 국방장관 회담에서도 호르무즈 해협과 한국 선박 '나무호' 사건이 논의됐지만, 헤그세스 장관은 파병 등과 관련해 우리 측에 구체적인 요청을 하지는 않은 것으로 전해졌다.
안 장관은 나무호 피격 사건과 관련해서는 현재 정부 합동 조사가 진행 중이며, 정확한 원인 규명 이후 대응 방향을 결정할 수 있다는 신중한 입장을 밝혔다.
전시작전통제권(전작권) 전환 문제와 관련해선 한미 간 일부 인식 차이가 존재하지만, 조건에 기초한 조속한 전환이라는 원칙에는 공감대가 형성됐다고 전했다. 안 장관은 한국 주도의 한반도 방위를 위해 국방비 증액과 핵심 군사역량 확보 필요성을 설명했으며, 조기 전환 방침에는 "흔들림이 없다"는 점을 분명히 했다. 필요할 경우 미국 측에 추가 설득을 이어가겠다는 입장도 내비쳤다.
핵추진잠수함 건조 추진과 관련해서는 안보 사안은 경제 문제와 분리해 접근해야 한다는 입장을 강조하며, 미국 측과 조속한 실무 협의 필요성에 공감대를 이뤘다고 밝혔다. 한편 주한미군 감축이나 전략적 유연성 문제는 이번 회담에서 논의되지 않았다고 덧붙였다.
이번 회담은 안 장관 취임 이후 첫 한미 국방장관 대면 회담으로, 전작권 전환과 핵추진잠수함 협력, 호르무즈 해협 기여 방안 등 주요 안보 현안을 폭넓게 논의한 자리였다. 미측은 동맹의 역할 확대와 방위비 증액의 중요성을 강조했으며, 한국 역시 국방력 강화를 통한 주도적 방위 의지를 재확인했다.
dczoomin@newspim.com