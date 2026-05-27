[거인의어깨 입시컨설팅] 수시컨설팅 내신 2등급대 지원 전략

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

내신 2등급대(2.0~2.9) 수험생들은 대한민국 입시 지형에서 가장 전략적 가치가 높은 집단입니다. 1등급대처럼 대학 선택의 폭이 아주 좁지도 않고, 3등급대처럼 선택지가 제한적이지도 않습니다. 하지만 역설적으로 이 구간은 가장 많은 경쟁자가 몰려 있으며, 수험생의 전략적 판단 미스가 가장 뼈아픈 결과로 돌아오는 '심리적 사선(死線)'이기도 합니다.

2027학년도 대입에서 2등급대는 단순히 '성적에 맞춰 대학을 가는' 집단이 되어서는 안 됩니다.이들은 '나의 강점을 대학의 평가 방식에 어떻게 끼워 맞출 것인가'를 고민하는 고도의 데이터 분석가이자 마케터가 되어야 합니다. 0.1점의 성적을 넘어, 합격의 문을 여는 '정교한 타게팅'의 미학을 지금부터 시작합니다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 2등급대 내부의 정밀한 세분화 전략

같은 2등급이라도 2.1과 2.8은 지원 전략의 패러다임이 완전히 다릅니다. 이 구간을 세 그룹으로 나누어 각각의 맞춤형 전형 조합을 제시합니다.

(1) 2.0~2.3등급 (인서울 상위권의 '도전자')

① 목표 대학은 연세대, 고려대, 서강대, 성균관대, 한양대, 중앙대 상위 학과.

② 전형 조합은 '학생부종합(학종) 4회 + 학생부교과 1회(안정) + 논술 1회(상향)'

③ 이 구간 학생들은 1등급대와 학종에서 맞붙어야 합니다. 따라서 '교과 이수 충실도'와 '세특의 깊이'에서 1등급을 압도하는 서사가 필수입니다.

(2) 2.4~2.6등급 (인서울 중상위권의 '주력군')

① 목표 대학은 중앙대, 경희대, 한국외대, 시립대, 건국대, 동국대, 홍익대.

② 전형 조합은 '학종 3회 + 교과 2회 + 논술 1회'

③ 가장 치열한 구간입니다. 대학별 내신 반영 방식에 따른 '환산 점수'의 유불리를 따지는 것이 합격의 50%를 결정합니다.

(3) 2.7~2.9등급 (전략적 '반전주의자')

① 목표 대학은 국민대, 숭실대, 세종대, 단국대 및 지역 거점 국립대 상위 학과.

② 전형 조합은 '학종 2회 + 교과 1회 + 논술 2회 + 정시 병행'

③ 수시에서 무리한 상향보다는 본인의 수능 경쟁력을 바탕으로 '논술'과 '지거국'이라는 실리적 카드를 적절히 섞어야 합니다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2026학년도 대학수학능력시험 6월 모의고사가 열린 4일 오전 서울 광진구 광남고등학교에서 3학년 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2025.06.04 photo@newspim.com

◆ 학생부 종합전형

2등급대 학생이 1등급대를 이길 수 있는 가장 강력한 무기는 '성장 서사'입니다.

(1) 수치적 역전

1학년 3.2 → 2학년 2.5 → 3학년 1.8로 이어지는 성적 향상은 입학사정관에게 '대학 입학 후의 폭발력'을 기대하게 만듭니다. 3년 내내 2.2를 유지한 학생보다 3학년 1학기에 1등급대를 찍은 2.3등급 학생이 학종에서 선호되는 이유가 바로 여기에 있습니다.

(2) 과목별 핀셋 관리

전공 관련 핵심 과목(예: 공대 지원자의 수학/물리)이 1등급대라면, 비전공 과목의 낮은 등급은 충분히 상쇄됩니다. 입학사정관은 "이 학생은 자기가 좋아하는 분야에서는 최상의 성과를 내는 인재"라고 판단하기 때문입니다.

학교 현장에서 학생 맞춤형 진학 지도를 선도할 수 있는 실무 중심 프로그램으로 구성됐다. [사진= 경기도교육청]

◆ 세특의 고도화

2등급대 학생들의 학생부는 대부분 '성실함'에 머물러 있습니다. 이를 '전문성'으로 승화시켜야 합니다.

<비판적 탐구의 실제 기재 예시>

① 나쁜 사례

"수업 시간에 배운 경제 개념을 잘 이해하고 보고서를 성실히 작성함." (평범한 2등급)

② 좋은 사례

"교과서에 제시된 '한계효용체감의 법칙'이 디지털 구독경제 모델에서도 동일하게 적용되는지 의문을 품고, 특정 플랫폼의 사용자 데이터를 기반으로 한계 효용의 변곡점을 수학적으로 추론함. 이 과정에서 행동경제학적 관점을 결합하여 기업의 최적 가격 정책을 제안함." (합격하는 2등급)

이처럼 [질문 유발 → 자기주도적 탐구 → 학문 간 융합 → 실천적 대안 제시]의 흐름이 담긴 기록은 1등급의 숫자를 압도하는 '지적 아우라'를 형성합니다.

◆ 수능 최저학력기준

2등급대 수시의 완성은 내신이 아니라 수능입니다. 이 구간에서는 수능 최저학력기준을 맞추느냐 못 맞추느냐에 따라 대학의 급간이 두 단계 이상 바뀝니다.

(1) 실질경쟁률의 하락

고려대, 중앙대, 홍익대 등 최저 기준이 높은 대학의 경우, 지원자의 약 40~50%가 최저학력기준를 맞추지 못해 탈락합니다. 내신 2.5등급인 학생이 최저학력기준을 맞추면, 최저학력기준을 못 맞춘 내신 1.8등급인 학생을 가뿐히 제치고 합격증을 거머쥐게 됩니다.

(2) 전략적 포기

3학년 1학기 이후, 6개 영역을 모두 잡으려 하지 말고 수능 최저를 맞출 '전략 과목 3개'에 집중하십시오. 특히 2등급대에게 영어 1등급과 탐구 1등급 확보는 가장 확실한 합격 보증수표입니다.

◆ 논술전형

내신 2등급 중후반 학생들에게 학생부교과전형은 '안정'이라기엔 불안한 카드입니다. 이때 눈을 돌려야 할 곳이 바로 논술전형입니다.

(1) 수리논술의 기회

수학적 감각이 있는 자연계 2등급대 학생이라면 수리논술을 통해 연세대, 한양대, 성균관대 등 최상위권 대학 입성이 가능합니다.

(2) 인문논술의 논리

단순히 글쓰기 실력이 아니라, 도표와 그래프를 분석하고 제시문 간의 상관관계를 파악하는 '논리적 문해력'을 기르십시오. 2등급대의 학습 근성이라면 6개월의 집중 훈련으로 충분히 승산이 있습니다.

서울학생 진로 진학·지원 종합계획 개요. (명령어: 기자가 방안 요점 정리 내용을 입력한 후 기사용 인포그래픽 제작을 주문했음). [일러스트=퍼플렉시티]

◆ 조언

2등급대 수험생 여러분, 여러분의 성적표는 가능성이 가장 많이 열려 있는 도화지입니다. 숫자에 위축되지 마십시오. 2등급은 '적당히 잘하는 학생'이 아니라, '전략에 따라 무엇이든 될 수 있는 학생'입니다. 자신의 강점을 브랜드화하고, 대학이 원하는 인재상에 자신을 맞추는 노력을 멈추지 마십시오. 정밀하게 조망한다면, 여러분의 2등급 성적표는 어느새 인서울 상위권 대학의 당당한 합격증으로 변모해 있을 것입니다.