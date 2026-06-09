전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.09 (화)
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

하나금융그룹, 국내외 최정상 선수 참가 '하나은행 인비테이셔널' 개최

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 하나금융그룹은 18일부터 21일까지 춘천서 KPGA 하나은행 인비테이셔널을 연다고 9일 밝혔다.
  • 한중일 정상급 및 차세대 선수, 역대 챔피언이 총출동해 동북아 골프 최강자를 놓고 경쟁한다.
  • 하나금융그룹은 선수 지원과 ESG 연계 기부, 갤러리 체험·이벤트를 마련해 골프 축제를 연다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

문도엽·오승택·함정우, 일본·중국 골프협회 144명 참가
총 상금 13억원, 우승 상금 2억6000만원 달해

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 18일부터 21일까지 강원특별자치도 춘천시 '남춘천 컨트리클럽'에서 한국프로골프(KPGA) 투어 '하나은행 인비테이셔널'을 개최한다고 9일 밝혔다. 

올해로 8회째를 맞은 '하나은행 인비테이셔널'은 국내외 최정상 선수들이 참가하는 하나금융그룹의 대표 남자 프로골프 대회로, 이번에는 한국, 중국, 일본을 대표하는 선수들이 참가해 수준 높은 경쟁이 이뤄질 예정이다. 대회 총상금은 13억원이며, 우승상금은 2억6000만원에 달한다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 18일부터 21일까지 강원특별자치도 춘천시 '남춘천 컨트리클럽'에서 한국프로골프(KPGA) 투어 '하나은행 인비테이셔널'을 개최한다고 9일 밝혔다. [사진=하나금융그룹]2026.06.09 dedanhi@newspim.com

KPGA 단독 주관으로 열리는 이번 대회는 다양한 정상급 선수들이 대거 출전해 어느 때보다 풍성한 대결 구도를 예고하고 있다. 함정우, 한승수, 박은신 등을 포함한 하나금융그룹 골프단뿐만 아니라, 문도엽, 오승택 같은 KPGA 대표 선수들도 출전하며, 일본프로골프투어(JGTO)와 중국골프협회(CGA)에서 144명의 선수가 참여해 동북아 골프 최강자를 가리게 된다.

각국을 대표하는 선수들의 경쟁이 이번 대회의 주요 관전 포인트다. 올 시즌 아시안투어 싱가포르 오픈에서 우승한 함정우는 메인 스폰서 대회에서 우승을 노리고 있으며, JGTO 포인트 랭킹 상위권에 있는 호소노 유사쿠와 2024년 자국 투어 상금왕 진 쯔하오도 치열한 경쟁을 벌일 예정이다.

한·중·일 차세대 골프 스타들의 무대도 기다려진다. 한국의 문동현은 KPGA 선수권대회에서 최연소 우승 기록을 세운 바 있으며, 송민혁은 매경오픈에서 프로 첫 승을 신고했다. 일본의 세미카와 타이는 메이저 대회에서 최연소 3관왕에 오른 아마추어 출신이다. 중국의 천 구신 역시 자국 투어에서 두각을 나타내고 있어 기대가 모아진다.

역대 챔피언들이 한자리에 모인 우승 경쟁도 주목할 만하다. 남춘천 컨트리클럽에서 2024년 첫 우승을 기록한 오기소 타카시는 같은 장소에서 다시 한 번 도전하며, 초대 챔피언 박상현과 2023년 우승자 양지호는 최초의 2회 우승을 목표로 치열한 경쟁을 펼칠 예정이다.

하나금융그룹은 선수들이 최고의 경기력을 내도록 식사 제공, 선수 패밀리 라운지, 전용 연습장 등 다양한 지원을 아끼지 않을 예정이다. 컷 탈락 선수에게도 70만원의 지원금을 제공해 그들이 경기에만 집중할 수 있는 환경을 만들기로 했다.

하나금융그룹은 지역사회와의 상생을 위해 특별 기부 프로그램을 운영하고, 스포츠를 통한 ESG 실천에 나선다. 본 대회의 공식 연습일에는 '하나로 연결된 티키타카 퍼팅 챌린지'가 진행되며, 선수들이 협업 미션을 수행해 성공 시 1000만원의 기부금을 만들 예정이다.

더불어 대회 참가 선수들의 총상금 1%에 해당하는 금액을 추가 기부하는 매칭 그랜트 프로그램을 통해 총 2600만원의 기부금이 조성된다. 대회 코스의 1번홀과 11번홀은 '에브리버디(Every Birdie)' 홀로 지정되어 기부금이 적립되며, 하나금융그룹의 캐릭터를 활용한 '하나 별돌이 존'도 마련된다.

하나금융그룹은 대회 기간 동안 다양한 체험 프로그램과 이벤트를 마련해 경기 관람과 함께 즐길 수 있는 골프 축제를 제공할 계획이다. 갤러리에게는 대회 기념 가방이 제공되며, '100% 당첨 스크래치 복권' 이벤트를 통해 다양한 경품이 준비된다.

또한 어린이와 골프 입문자를 위한 '스내그 골프' 체험존과 포토부스도 마련돼 가족 단위 관람객들에게 즐거움을 선사할 예정이다. '갤러리 F&B 존'에서는 다양한 먹거리가 제공되며, 하나 나라사랑카드 소지자와 특정 열차를 이용한 갤러리에게는 무료 입장이 가능하도록 하겠다.

하나금융그룹 관계자는 "이번 대회는 국내외 정상급 선수들이 총출동해 치열한 우승 경쟁이 일어날 것이며, 갤러리들을 위한 다채로운 프로그램을 준비했다"며 "가족, 친구, 연인과 함께 즐길 수 있는 골프 축제가 되길 기대한다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
사진
카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동