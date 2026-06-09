[NBA] 트럼프, 닉스 파이널 3차전 경기장서 거센 야유 받아

경호 강화에 입장 대기줄 장사진...경기장 밖선 피켓 시위도

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 미 프로농구(NBA) 파이널 현장을 찾았다가 뉴욕 시민들의 거센 야유를 받았다.

트럼프 대통령은 8일(현지시간) 뉴욕 맨해튼의 매디슨 스퀘어 가든에서 열린 뉴욕 닉스와 샌안토니오 스퍼스의 NBA 파이널 3차전을 직접 관전했다. 제임스 돌란 닉스 구단주의 초청으로 경기장을 방문한 트럼프 대통령은 스위트룸에서 경기를 지켜봤다. NBA 파이널을 현장에서 직접 관람한 미국 현직 대통령은 트럼프 대통령이 역사상 처음이다.

대통령을 향한 뉴욕의 시선은 싸늘했다. 경기 시작 전 미국 국가가 연주될 때 대형 스크린에 트럼프 대통령의 모습이 비치자 관중석에서는 일제히 야유가 쏟아졌다. 트럼프 대통령은 손녀 카이 트럼프, 돌란 구단주 사이에서 거수경례를 유지했다. 길어지던 야유는 카메라가 닉스의 '에이스' 제일런 브런슨을 비추자마자 환호로 바뀌었다. 뉴욕 퀸즈 출신인 트럼프 대통령은 민주당 지지세가 강한 뉴욕에서 상대적으로 지지 기반이 약하다. 지난 2024년 대선 당시에도 뉴욕시에서 카멀라 해리스 후보에게 압도적인 표 차로 뒤진 바 있다.

[뉴욕 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자 = 트럼프 대통령이 손녀 카이 트럼프와 제임스 돌란 뉴욕 닉스 구단주 사이와 함께 8일(현지시간) 뉴욕 맨해튼의 매디슨 스퀘어 가든에서 열린 뉴욕 닉스와 샌안토니오 스퍼스의 NBA 파이널 3차전을 관전하기 앞서 미국 국가가 연주되자 일어서 예를 갖추고 있다. 2026.6.9 psoq1337@newspim.com

과도한 보안 조치도 팬들의 불만을 키웠다. 대통령의 방문으로 경호가 강화되면서 농구 팬들은 가방 없이 최소 2시간 전에 도착하라는 권고를 받았다. 삼엄한 검색 탓에 입장 대기 줄이 길어지자 고가의 티켓을 구매한 관람객들의 항의가 이어졌다.

경기장 밖에서도 "트럼프는 물러나라" 등의 피켓을 든 시위대와 환영하는 시민들이 엇갈렸다. 경기가 진행되는 동안 트럼프 대통령은 감자튀김과 다이어트 콜라를 먹으며 애덤 실버 NBA 커미셔너와 대화를 나눴다. 이날 스위트룸에는 백악관 참모진과 정부 관료들이 동행했으며 민주당 소속 조란 맘다니 뉴욕시장도 입석 티켓을 구매해 경기장을 찾았다.

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