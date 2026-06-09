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하나자산, 퇴직연금 전용 '채권혼합 ETF' 6종 공격 출시

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  • 하나자산운용이 9일 현대차·기아를 담은 1Q현대차기아채권혼합50 ETF를 상장해 2세대 채권혼합 ETF를 6개로 확대했다.
  • 해당 ETF는 현대차·기아 각 25%와 단기국공채 50%로 구성돼 퇴직연금 계좌에서 최대 100%까지 편입 가능해 주식 비중을 최대 85%까지 높일 수 있다.
  • 하나자산운용은 현대차·기아를 피지컬 AI 관련 대표 완성차 기업으로 보고 조선·방산 등 다른 대표기업 채권혼합형 ETF 출시도 검토하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

현대차·기아 대표기업형 추가, 퇴직연금 주식노출 85% 구조
조선·방산 등 후속 출시 예고...연말 퇴직연금 자금 유입 기대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 하나자산운용이 현대차·기아를 담은 채권혼합형 상장지수펀드(ETF)를 추가하며 2세대 채권혼합 ETF 라인업을 6개로 확대했다. 퇴직연금 계좌에서 최대 100% 편입 가능한 상품군을 넓혀 연금 투자자의 주식 노출 확대 수요에 대응하는 구조다.

9일 하나자산운용은 '1Q 현대차기아채권혼합50 ETF'를 신규 상장했다고 밝혔다. 1Q 현대차기아채권혼합50 ETF는 현대차와 기아를 각각 약 25%씩 담고 나머지 약 50%를 단기국공채에 투자하는 채권혼합형 상품으로, 종목코드는 0206G0이다.

국내 채권혼합형 ETF 순자산은 2024년 말 1조8000억원에서 작년 말 6조2000억원으로 증가, 올해 6월 16조7000억원 규모로 지속적으로 늘어나는 추세다.

김승현 하나자산운용 본부장. [사진=양태훈 기자]

김태우 하나자산운용 대표는 이날 기자간담회에서 "1Q ETF의 2세대 채권혼합형 라인업은 기존 S&P500, 미국 나스닥100, 코스피200, 코스닥150, K반도체TOP2 기반 상품에 현대차기아채권혼합50까지 총 6개로 확대됐다"며 "일반 투자자는 물론 퇴직연금 DC·IRP 계좌에서 채권혼합형 ETF를 투자해 주식 투자 비중을 최대 85%까지 늘리고자 하는 투자 수요가 급격하게 늘어나고 있다"고 설명했다.

2세대 채권혼합 ETF는 위험자산 투자한도 적용 대상에서 제외돼 퇴직연금 계좌에서 최대 100%까지 편입할 수 있다. 주식형 ETF 70%에 이 상품을 30% 편입하면 포트폴리오 내 주식 비중을 85%까지 높일 수 있는 구조다.

김승현 하나자산운용 본부장은 이에 대해 "원래 2세대 채권혼합형 ETF는 퇴직연금 안전자산 30%에서 주식 비중을 최대한 높이기 위한 상품으로 활용됐다"며 "최근에는 주식시장에 참여하고 싶지만 주식만 들어가기 부담스러운 투자자들의 관심도 늘고 있다"고 말했다.

하나자산운용은 이번 상품을 2세대 채권혼합 ETF의 대표기업형 확장 사례로 제시했다. 기존 라인업이 미국 대표지수, 국내 대표지수, 반도체 대표기업을 활용했다면 이번에는 현대차·기아를 묶어 국내 완성차 대표기업을 편입했다.

사진은 하나자산운용이 9일 서울 여의도 FKI컨퍼런스 타워동에서 개최한 '1Q현대차기아채권혼합50 ETF' 신규 상장 기자간담회 현장. [사진=양태훈 기자]

현대차와 기아를 함께 편입한 배경으로는 같은 그룹 내 사업 연계와 피지컬 인공지능(AI) 확장성이 제시됐다. 김 본부장은 "현대차와 기아는 비즈니스와 플랫폼 공유 측면에서 공통점이 많다"며 "2세대 채권혼합형 상품에서 두 종목을 페어로 하는 것이 모빌리티와 피지컬 AI를 담는 데 적합하다고 봤다"고 설명했다.

하나자산운용은 해당 상품을 '피지컬 AI 관련 채권혼합 ETF'로 제시했다. 현대차그룹이 완성차 중심에서 로보틱스, 자율주행, 소프트웨어 중심 모빌리티, 피지컬 AI로 사업 영역을 넓히고 있다는 점을 투자 포인트로 삼았다.

김 본부장은 "반도체로 시작되는 흐름이 결국 실물로 이어지는 피지컬 AI로 이동할 것"이라며 "대한민국 산업 지도를 보면 반도체 다음으로 자동차를 생각할 수 있고, 제조업 흐름이 완성차 업체와 피지컬 AI 두 기업으로 이어질 것으로 기대한다"고 말했다.

이어 "연금 투자자들이 중장기적으로 믿고 투자할 만한 상품을 꾸준히 출시하겠다는 회사의 기조는 변하지 않았다"며 "스마트 인베스터들이 많아지면서 투자자들이 ETF 정보를 직접 찾고 안에 있는 종목을 본다. ETF는 상품 싸움이라고 생각하기 때문에 투자자들이 필요로 하는 상품을 지속적으로 출시하면 경쟁력을 확보할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

하나자산운용은 대표기업 채권혼합형 ETF의 추가 출시 가능성도 열어뒀다. 김 본부장은 조선·방산 등 다른 채권혼합형 ETF 출시 계획에 대해 "리서치는 전부 다 하고 있다"며 "향후 산업의 성장성이나 전망 등을 고려해서 하지 않을까 생각한다"고 말했다.

 

dconnect@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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