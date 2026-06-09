현대차·기아 50% 담은 퇴직연금 ETF 나왔다

DC·IRP 계좌서 100% 편입 허용…위험자산 한도 제외

피지컬AI 성장성 투자 포인트로 제시

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 하나자산운용이 퇴직연금 계좌에서 주식 노출 비중을 최대 85% 수준까지 높일 수 있는 채권혼합형 상장지수펀드(ETF)를 선보였다. 현대차와 기아 주식 50%, 단기국공채 50%로 구성, 현대차그룹의 피지컬 인공지능(AI) 성장성을 투자 포인트로 제시했다.

9일 하나자산운용은 이날 '1Q 현대차기아채권혼합50 ETF'를 신규 상장했다고 밝혔다. 1Q 현대차기아채권혼합50 ETF는 현대차와 기아를 각각 약 25%씩 편입하고 나머지 약 50%를 단기국공채에 투자하는 채권혼합형 상품이다. 종목코드는 0206G0이다.

이 상품의 가장 큰 특징은 퇴직연금 계좌 활용도다. 현행 제도상 확정기여(DC)형과 개인형퇴직연금(IRP) 계좌에서는 주식형 ETF 등 위험자산 투자 비중이 70%로 제한된다. 이 상품은 최신 퇴직연금감독규정을 반영한 2세대 채권혼합 ETF로, 위험자산 투자한도 적용 대상에서 제외돼 퇴직연금 계좌에서 최대 100%까지 편입할 수 있다.

김태우 하나자산운용 대표. [사진=양태훈 기자]

하나자산운용에 따르면 퇴직연금 계좌에 주식형 ETF를 70% 담고 이 ETF를 30% 편입하면 전체 포트폴리오의 주식 비중은 최대 85% 수준까지 높아진다. 해당 ETF 자체가 현대차·기아 주식 50%와 국내 단기채 50%로 구성돼 있어, 30% 편입분 가운데 절반인 15%가 추가 주식 노출로 반영되는 구조다.

계좌 전체를 이 ETF로 편입하면 현대차·기아 주식과 국내 단기 국채에 각각 50%씩 투자하는 효과가 난다. 하나자산운용은 주식형 ETF만으로 위험자산 한도를 채운 투자자나 주식 변동성이 부담되는 투자자가 이 상품을 활용할 수 있다고 밝혔다.

김태우 하나자산운용 대표는 이날 열린 기자간담회에서 "일반 투자자는 물론 퇴직연금 DC·IRP 계좌에서 채권혼합형 ETF를 투자해 주식 투자 비중을 최대 85%까지 늘리고자 하는 투자 수요가 급격하게 늘어나고 있다"며 "국내 채권혼합형 ETF 순자산은 2024년 말 1조8000억원, 전년 말 6조2000억원에서 6월 현재 16조7000억원 규모로 늘었다"고 밝혔다.

김승현 하나자산운용 본부장. [사진=양태훈 기자]

또 "현대차그룹은 완성차 중심 그룹에서 로보틱스, 완전 자율주행, 소프트웨어 중심 모빌리티를 넘어 피지컬 AI를 아우르는 회사로 변화하는 중심에 있는 기업"이라고 덧붙였다.



하나자산운용은 2023년 11월 퇴직연금감독규정 개정으로 주식 편입 한도가 상향된 이후, 주식형 ETF 70%에 이 상품을 30% 편입하면 포트폴리오 내 주식 비중을 85%까지 높일 수 있다고 설명했다. 이에 하나자산운용은 현대차그룹이 자동차 제조를 넘어 로봇, 자율주행, 스마트 제조 시스템으로 사업 영역을 넓히고 있다는 점을 투자 포인트로 삼았다.

기초지수는 'KEDI 현대차&기아채권혼합50 지수'다. 이 지수는 현대차·기아 2종목과 국내 단기 채권에 5대 5 비중으로 투자한다. 채권 유니버스에는 'KAP 단기 국고통안채 6M 총수익지수' 방법론이 활용되며, 잔존만기 6개월 이하 국고통안채 8개 종목에 투자하고 월별 리밸런싱을 진행한다.

김승현 하나자산운용 본부장은 "2세대 채권혼합형 ETF는 퇴직연금에서 주식 비중을 높이는 상품뿐 아니라 주식시장에 참여하고 싶지만 변동성이 부담되는 투자자에게도 활용될 수 있다"고 강조했다.

장문수 현대차증권 연구원. [사진=양태훈 기자]

김 본부장은 현대차·기아와 반도체 대표기업 채권혼합형 ETF의 관계에 대해 "반도체로 시작되는 흐름이 결국 실물로 이어지는 피지컬 AI로 이동할 것"이라며 "대한민국 산업 지도를 보면 반도체 다음으로 자동차를 생각할 수 있고, 제조업 흐름이 완성차 업체와 피지컬 AI 두 기업으로 이어질 것으로 기대한다"고 전했다.



장문수 현대차증권 연구원은 이날 간담회에서 모빌리티 시장이 로보틱스, 플라잉카, 디지털 트윈 등으로 확장되는 만큼 현대차그룹의 기업가치 재평가 가능성을 제시했다. 피지컬 AI 기대감의 핵심 요소로 보스턴다이나믹스에 주목, 현대차그룹의 800만대 규모 양산 설비와 제조 업력이 경쟁사 대비 차별화 요인이라고 밝혔다.



장 연구원은 "모빌리티 기업이 예전처럼 자동차에만 머물러 있다면 제대로 된 가치를 받기 어려운 상황"이라며 "보스턴다이나믹스가 갖고 있는 강점 중 하나는 현대차그룹을 뒤에 두고 있다는 점이다. 현대차그룹은 800만대가 넘는 대량 양산 설비 능력을 갖추고 오랫동안 업력을 쌓아온 회사"라고 강조했다.

다만 채권혼합형 구조임에도 성과의 절반은 현대차와 기아 주가에 연동된다. 두 종목은 같은 그룹 계열사이자 완성차 업종 대표주로, 환율·관세·전기차 수요·미국 판매 흐름 등 주요 변수가 동시에 작용할 수 있다. 단기국공채 50% 편입이 변동성 완충 장치로 작용하지만 주식 부문은 같은 그룹 소속 2종목에 집중된 구조다.

펀드 위험등급은 보통 위험에 해당하는 4등급이며 총보수는 연 0.100%다. 집합투자증권은 자산가격·환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금 손실이 발생할 수 있다.

dconnect@newspim.com