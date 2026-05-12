한화운용, 퇴직연금 100% 투자 가능 'PLUS 은채권혼합' ETF 상장

은 현물·국고채 50대50 분산

DC·IRP 계좌 전액 투자 가능



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한화자산운용이 12일 'PLUS 은채권혼합' ETF를 신규 상장했다.

이 상장지수펀드(ETF)는 국제 은 현물 가격과 국고채에 각각 50%씩 분산 투자하는 채권혼합형 상품이다. 채권혼합형으로 분류돼 퇴직연금(DC·IRP) 계좌에서 100% 투자가 가능하다. 상장일 기준 국내 상장 은 ETF 중 퇴직연금 계좌에서 100% 투자할 수 있는 상품은 이 ETF가 유일하다.

퇴직연금 계좌에서 위험자산 한도 70%를 'PLUS 미국S&P500' ETF에 투자하고 나머지를 'PLUS 은채권혼합' ETF에 투자할 경우 주식·은·채권에 각각 70%·15%·15%씩 자산을 배분하는 구조가 된다.

[사진=한화자산운용]

은은 태양광, AI 데이터센터, 고성능 반도체 패키징, 전기차 등 첨단 산업 전반에서 수요가 빠르게 늘고 있다. 태양광은 은의 단일 최대 수요처다. 글로벌 은 소비에서 산업재 비중은 58%에 달한다. 반면 은 광산은 탐사부터 생산까지 평균 10년 이상이 걸리고, 전체 생산량의 약 70%가 구리·납 등의 부산물로 채굴돼 즉각적인 생산 증가가 어렵다. 이로 인해 2021년 이후 5년 연속 수요가 공급을 초과하는 상황이 이어지고 있다.

금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "은은 변동성이 커 일반 투자자가 장기 보유하기에 심리적 부담이 있었던 자산"이라며 "은의 산업적 성격은 유지하면서 단독 투자의 리스크를 채권이 흡수하는 구조로, 퇴직연금 계좌의 수익률과 안정성을 함께 추구하는 상품"이라고 밝혔다.

한화자산운용은 이날 'PLUS 중기종합채권(A-이상)액티브' ETF도 함께 상장했다. 이 ETF는 잔존만기 3개월~5년 이하 채권에 주로 투자하며, A- 등급 이상 국고채·통안채·금융채·회사채 등을 투자 대상으로 한다.

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