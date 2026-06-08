김민재 차관, 강원 횡성 햇빛소득마을 현장 점검…주민 주도 에너지 자치 확산

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지방보조금 부정수급 점검도 병행

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 김민재 행정안전부 차관이 강원도 횡성군 햇빛소득마을 후보지를 찾아 사업 추진 현황을 점검하고 주민들과 소통에 나섰다. 이어 강원도청을 방문해 지방보조금 부정수급 일제점검 추진 상황도 살폈다.

행정안전부는 김 차관이 8일 강원 횡성군 우천면 하대리 햇빛소득마을 후보지를 방문해 사업 준비 상황을 점검하고 주민 간담회를 개최했다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

햇빛소득마을은 주민들이 태양광 발전시설을 직접 운영해 얻은 수익을 주민 소득과 마을 복지에 활용하는 주민 참여형 에너지 자치 모델이다.

김 차관은 60여 가구가 거주하는 하대리 마을의 태양광 발전 사업 예정지를 둘러본 뒤 우천면 행정복지센터에서 열린 간담회에 참석했다. 간담회에서는 협동조합 구성과 1MW 규모 발전소 설치 계획, 계통 연계 방안 등이 논의됐다.

특히 전력 계통 용량 부족 문제를 해결하기 위한 에너지저장장치(ESS) 설치 방안과 사업 추진 과정에서의 애로사항, 제도 개선 필요 사항 등에 대한 의견을 청취했다.

김 차관은 "7월까지 진행되는 2차 공모에 보다 많은 마을이 참여할 수 있도록 적극적으로 독려하고, 1차 공모에 선정된 마을이 행정 절차에서 겪는 불편함이 없도록 적극 지원해 달라"고 강원도와 횡성군에 당부했다.

이어 "하대리 주민들이 에너지 생산의 주체가 되어 전국적인 햇빛소득마을모범사례를 만들어 주길 바란다"고 덧붙였다.

김 차관은 이후 강원도청으로 이동해 지방보조금 부정수급 일제점검 추진 상황을 점검했다.

김 차관은 "행정안전부와 지방정부는 4월부터 12월까지 상‧하반기에 걸쳐지방보조금 부정수급 일제 점검을 실시하고 있다"며 "지방보조금 부정수급을 철저히 찾아내고 적발된 부정수급자에게는 엄중한 책임을 물어 투명한 지방재정 운용을 확립해 나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com