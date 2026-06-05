미래에셋증권, 20대 투자·소비관 담은 예능형 콘텐츠 '공강' 공개

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대학생 일상 키워드 '공강'서 착안

금융 콘텐츠 예능 형식으로 제작

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋증권은 공식 유튜브 채널 스마트머니를 통해 청년층의 경제관과 투자 가치관을 반영한 예능형 콘텐츠 '공강'을 공개했다고 5일 밝혔다.

이번 콘텐츠는 대학생들의 일상적인 키워드인 '공강(空講)'에서 착안해, 소비와 투자, 연애와 가치관에 대해 고민하는 20대들의 속마음을 담는다는 취지로 기획됐다. 매회 전혀 다른 주제와 세트로 포맷을 구성한 것이 특징이다.

코너는 ▲요즘 대학생들의 투자 성향과 경제 감각을 살펴보는 'How many?' ▲투자 성향과 소비 패턴으로 서로의 가치를 맞춰보는 '1:多 블라인드 소개팅' ▲경제 이슈를 두고 다른 생각을 가진 이들이 펼치는 3:3 '토크룸' 등으로 구성된다.

[사진=미래에셋증권]

공강은 총 6편으로 제작되며 4일부터 유튜브 채널 '미래에셋 스마트머니'를 통해 순차 공개된다.

미래에셋증권 관계자는 "공강은 금융 콘텐츠를 예능 형식으로 풀어내며 MZ세대의 현실적인 고민과 가치관을 담아낸 콘텐츠"라며 "앞으로도 스마트머니 채널을 통해 2030세대가 공감할 수 있는 다양한 콘텐츠를 선보이겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com