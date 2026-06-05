'겨울 부츠' 어그의 반전…샌들·슬리퍼로 여름 시장 접수

샌들·슬리퍼 판매 호조에 5월 매출 50% 증가

남성 라인 매출 2배 성장…2030세대 중심 인기 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 겨울 부츠 브랜드로 알려진 어그가 여름 슈즈 판매 호조에 힘입어 성장세를 이어가고 있다. 샌들과 슬리퍼를 중심으로 한 여름 컬렉션이 2030세대의 호응을 얻으며 브랜드의 새로운 성장 동력으로 자리 잡는 모습이다.

5일 신세계인터내셔날에 따르면 글로벌 라이프스타일 브랜드 어그의 지난달 매출은 전년 동기 대비 50% 증가했다. 본격적인 무더위가 시작되기 전부터 샌들, 슬리퍼 등 여름 신발 판매가 빠르게 늘며 전체 실적을 견인했다. 이에 따라 겨울 부츠 브랜드로 인식되던 어그는 사계절 패션 브랜드로 영역을 확장하고 있다.

골든게이즈 토 포스트. [사진=신세계인터내셔날 제공]

특히 남성 라인의 성장세가 두드러졌다. 지난달 남성 라인 매출은 전년 동기 대비 두 배 늘었다. 브랜드 앰버서더 연준이 착용한 '피크모드 브리드'와 '오쪼 클로그'가 인기를 끌었으며, 가볍게 착용할 수 있는 슬리퍼 제품군이 판매 확대를 이끌었다.

여성 샌들 역시 좋은 반응을 얻고 있다. 대표 제품인 '골든게이즈 토 포스트'는 주요 사이즈가 조기 품절됐고 체스트넛, 레드페퍼 색상은 완판됐다. '골든글로우 토글'도 플랫폼 디자인과 가벼운 착용감, 발수 기능 등을 앞세워 여름철 야외활동용 슈즈로 주목받고 있다.

체험형 마케팅도 판매 확대에 힘을 보탰다. 어그는 지난달 서울 올림픽공원에서 열린 재즈 행사에 참여해 여름 컬렉션 체험 부스를 운영했으며, 행사 기간 주요 포털 사이트 내 브랜드 검색량이 전주 대비 두 배 증가했다. 회사 측은 바캉스 시즌이 본격화되는 6월 이후 여름 슈즈 수요 확대에 대응하며 성장세를 이어간다는 계획이다.

mkyo@newspim.com