'NCT 출신' 마크, 새 레이블 '어퍼룸' 설립

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 NCT 출신 마크가 크리에이티브 컴퍼니 '어퍼룸(Upper Room)'을 설립했다고 4일 밝혔다.

이번에 출범한 어퍼룸은 마크가 신뢰를 쌓아온 동료들과 함께 설립한 회사이다. 음악을 중심으로 영상, 비주얼, 퍼포먼스 등 다양한 콘텐츠 영역을 유기적으로 연결하며 마크만의 창작 세계를 더욱 입체적으로 확장해 나갈 예정이다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 NCT 출신 마크가 설립한 어퍼룸의 티저 이미지. [사진=어퍼룸] 2026.06.04 alice09@newspim.com

회사명은 단순한 물리적 공간을 넘어, 뜻을 함께하는 사람들이 모여 생각과 아이디어를 나누고 새로운 가능성을 발견하는 공간이라는 의미를 담고 있다. 마크의 음악과 비전은 물론 앞으로 선보일 다양한 프로젝트를 전방위적으로 지원하며 새로운 여정을 함께 만들어 나갈 계획이다.

특히 오랜 시간 아티스트로서 자신만의 색깔을 구축해온 마크는 어퍼룸을 통해 공동대표이자 주체적인 창작자로서 또 다른 도전에 나선다.

스물일곱을 앞둔 시점에서 익숙한 울타리를 뒤로하고 직접 자신의 방향성을 구체화해 나가는 마크의 이번 행보는, 아티스트로서뿐만 아니라 청년 마크 개인에게도 중요한 인생의 전환점이 될 것으로 기대를 모은다.

출범과 함께 지난 3일 공개된 어나운스 필름은 15세기 금속활자 시대를 모티브로 제작됐다.

빠르게 변화하는 기술 환경 속에서도 인간의 손으로 완성되는 결과물의 가치와 창작자에 대한 존중을 담아냈으며, 인공지능(AI) 생성 이미지를 사용하지 않고 모든 비주얼을 직접 제작해 어퍼룸이 전하고자 하는 메시지를 보다 입체적으로 담아냈다.

앞서 지난 4월 소속사 SM엔터테인먼트는 마크와 전속계약 종료 소식을 전했다. 당시 SM 측은 "마크는 NCT 127, NCT 드림 등 모든 NCT 활동을 종료한다"고 밝혔다.

이어 마크는 자신의 인스타그램을 통해 장문의 자필 편지를 공개했다. 그는 "10년 간의 계약을 마치는 시기인 만큼, 꿈의 완성된 모습이 궁금해져 다이빙을 하고 싶어졌다"라며 "앞으로 새로운 모습으로 여러분들에게 인사드리게 될 때 좋은 모습의 마크가 될 수 있게, 최선의 최선을 다해 열심히 노력할 것"이라고 전한 바 있다.

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