NCT 마크, SM과 전속계약 마무리…127·드림 모두 떠난다

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 NCT 멤버 마크가 소속사 SM엔터테인먼트와의 전속계약을 종료하고 팀을 떠난다.

3일 SM엔터테인먼트는 "마크와 향후 활동 방향에 대해 오랜 시간을 가지고 깊이 논의했으며, 상호 간 충분한 대화 끝에 4월 8일 자로 전속계약을 마무리하기로 협의했다"라며 "마크는 엔시티(NCT 127), 엔시티 드림(NCT DREAM) 등 모든 NCT 활동을 종료한다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 그룹 NCT DREAM 멤버 마크가 14일 오전 서울 잠실 롯데시네마 월드타워에서 열린 정규 5집 'Go Back To The Future' 제작발표회에 참석해 포토타임을 갖고 있다. 2025.07.14 choipix16@newspim.com

마크의 탈퇴로 NCT 127은 쟈니·태용·유타·도영·재현·정우·해찬 7인 체제로, NCT 드림은 런쥔·제노·해찬·재민·천러·지성 6인 체제로 활동을 이어간다.

SM은 "그동안 함께 걸어온 소중한 시간에 감사한 마음을 전하며, 팀을 떠나 새로운 도약을 시작하는 마크의 앞날을 진심으로 응원하겠다"라고 전했다.

이어 "당사는 앞으로도 NCT 멤버들의 활동을 위해 전폭적인 지원을 아끼지 않을 예정이며, NCT를 변함없이 사랑해 주시는 팬 여러분을 위해 더욱 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

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