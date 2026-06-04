셀바스AI, 56억원 해상 긴급상황 대응체계 개발

해양경찰청과 함께 AI 기반 조난신호 자동 식별 시스템 구축

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능 전문기업 셀바스AI가 해양경찰청의 'AI 기반 해상 긴급상황 접수 및 대응체계 개발' 사업에 공동연구기관으로 참여한다고 4일 밝혔다.

회사에 따르면 총 56억원 규모의 이 사업은 2026년부터 2028년까지 3년간 수행된다. 한국전자통신연구원(ETRI)이 주관기관을 맡고 셀바스AI, 위니텍, 지씨가 함께 참여한다. 사업의 핵심은 AI 기술로 해상 조난신호를 자동 식별하고 상황을 종합적으로 판단하는 체계를 구축하는 것이다. 신고 접수와 처리 시간을 단축해 해양경찰의 초기 대응 속도를 높이는 것이 목표다.

현재 해상 조난 신고는 인력 중심으로 운영되면서 잡음과 전파 간섭에 따른 음성 인식 오류, 상황 판단 지연 문제가 지속적으로 제기돼 왔다. 이에 따라 전화·무전·디지털 신호 등 다양한 채널을 통합 분석하고, 음성 및 신호 데이터를 AI로 처리해 조난 여부와 사고 심각도를 실시간으로 판단하는 자동화 체계 구축이 추진된다.

셀바스AI 로고. [사진=셀바스AI]

셀바스AI는 전화망 녹취 환경과 통합상황관리시스템 간 음성인식(STT) 연동, 해경 음성 데이터 분석 및 학습데이터 구축, 잡음 환경 대응 음성 전처리 기술 개발 등을 담당한다. 해상 환경에서도 안정적인 음성 인식 정확도 확보에 초점을 둘 계획이다.

셀바스AI는 소방청 AI 신고접수 시스템 구축과 소방 현장용 무전기 기반 음성인식 기술 적용 경험을 보유하고 있다. 119 신고 환경에서 음성인식과 자연어처리(NLP)를 활용한 긴급도 판단 및 신고 분류 시스템을 구축했으며, 약 450시간 이상의 실환경 데이터를 기반으로 잡음 환경에서도 안정적인 음성 인식 기술을 확보했다. 소방용 무전기에 적용된 음성인식 기술은 온디바이스 AI 방식으로 구현돼 별도 데이터 전송 없이 단말기 내에서 문자 변환이 가능해 지연 시간을 최소화했다.

윤재선 셀바스AI 사업대표는 "이번 사업은 소방 분야에서 검증된 AI 신고접수 기술을 해양으로 확장하는 중요한 프로젝트"라며 "AI 기반 조난신호 식별 및 상황 판단 기술을 통해 해양 재난 대응의 골든타임 확보에 기여할 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com