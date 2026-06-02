7개월 만에 돌아온 '더쇼'…싸이커스 민재·플레어유 최립우 스페셜 MC

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = SBS Life 음악 프로그램 '더쇼'가 7개월간의 재정비를 마치고 새로운 모습으로 시청자들을 찾는다.

이번 방송은 글로벌 엔터테크 기업 빅크와 스튜디오라이프가 공동제작 하며, 더욱 다채로운 무대와 풍성한 콘텐츠로 꾸며져 글로벌 팬들의 기대를 모으고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 더쇼 라인업. [사진=빅크] 2026.06.02 moonddo00@newspim.com

2일 저녁 6시 생방송되는 '더쇼'에는 싸이커스 민재와 플레어 유 최립우가 스페셜 MC로 출격한다. 민재는 그간 다져온 안정적인 진행 실력과 재치 있는 입담으로 2026년 첫 방송을 이끌고, 최립우는 신인다운 패기와 싱그러운 매력으로 생동감 넘치는 에너지를 더할 예정이다.

이어, 초여름의 무드를 담은 힙 토닉으로 돌아온 알파드라이브원, 깊이 있는 밴드 사운드로 감동을 전하는 원위, 파워풀한 비트와 거침없는 에너지로 무대를 장악할 싸이커스의 컴백 스테이지가 펼쳐진다. 또한 몽환적인 감성과 강렬한 존재감의 앤더블, 청춘 영화의 한 장면 같은 청량 듀오 플레어 유의 핫데뷔 무대도 만나볼 수 있다.

글로벌 트렌드를 반영한 신규 코너와 함께 '더쇼'만의 시그니처 콘텐츠도 풍성해진다. 먼저 데이터를 기반으로 아티스트의 매력을 분석하는 인터뷰 코너 '더쇼 랩(THE SHOW. LAB)'을 새롭게 선보인다. 글로벌 팬들의 관심과 호응도를 데이터로 확인할 수 있는 해당 코너에는 알파드라이브원이 출연한다.

이어 아이돌과 팬이 라이브로 소통하는 인터뷰 코너 '마그네틱톡(magneticTALK)'도 준비되어 있다. 새롭게 시작하는 '더쇼'는 글로벌 콘텐츠 플랫폼 틱톡 라이브를 통해 송출되는데, 라이브 소통의 매력을 극대화한 인터뷰 코너에는 앤더블이 출연한다.

또한 숏폼 콘텐츠 형식으로 진행되는 '숏들어가요'에서 알파드라이브원 리오, 플레어 유 강우진, 앤더블 한유진의 무대 밖 인상 깊은 매력을 담는다.

생방송 종료 직후에는 아티스트와 팬덤이 가장 가까이에서 만나는 힙한 파티 '더케이팝 팬팝티(THE K-POP FANPOPTY)' 1회 녹화가 이어진다. 첫 게스트 '앤더블'의 무대 밖 반전 예능감과 비하인드 스토리가 공개될 예정이다.

moonddo00@newspim.com