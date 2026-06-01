전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.01 (월)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[2026WC] GK 부상 치료중 '작전 회의' 등 시간끌기 꼼수 막는다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • FIFA가 2026년 북중미 월드컵부터 시간 끌기 차단을 위한 새 규정을 도입했다
  • 골키퍼 부상 치료 시 필드 선수의 전술 타임아웃을 금지하고 교체·세트피스 시간 제한과 지연 페널티를 강화했다
  • VAR 적용 범위를 세트피스 이전 파울·경고 누적 퇴장·코너킥 판정까지 넓히고, 입 가리기 언행은 퇴장 가능하도록 징계를 강화했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

교체 지시 받은 선수는 10초내 그라운드 떠나야
VAR 권한 확대-입가리는 행위 즉각 퇴장 처분도

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵부터 축구 경기장의 풍경이 여러모로 바뀐다. FIFA는 경기 흐름 지연과 고의적인 시간 끌기를 원천 차단하기 위해 유례없는 초강수 규정 변화를 도입한다. 피에를루이지 콜리나 FIFA 심판위원장은 본선 진출국 48개팀 감독 전원과 워크숍을 갖고 이 같은 새 규정을 통보했다. 핵심은 이른바 골키퍼 전술 타임아웃 차단과 비디오판독(VAR)의 권한 대폭 확대다.

가장 눈길을 끄는 변화는 골키퍼의 부상 상황을 활용한 전술적 꼼수의 차단이다. 그동안 일부 팀들은 골키퍼가 경기 중 잔디에 주저앉아 통증을 호소하는 사이, 필드 플레이어들이 벤치 앞으로 모여 감독의 지시를 듣는 방식을 애용해왔다. 상대의 상승세를 꺾고 전술을 재정비하는 변칙 타임아웃이었다. 하지만 이번 월드컵부터는 골키퍼가 치료를 받더라도 다른 선수들은 터치라인으로 이동할 수 없다. 선수들은 미국 여자프로축구(NWSL) 방식처럼 원래 제 자리에 머물거나 센터서클 부근에서 대기해야 한다. 콜리나 위원장은 "골키퍼가 부상당할 권리는 있지만, 다른 선수들이 전술 회의를 위해 경기장을 떠날 권리는 없다"고 단언했다.

생성형 AI로 제작한 골키퍼 부상 치료 중 작전 지시 상황. [일러스트=제미나이]

교체와 세트피스 상황에서의 시간 끌기도 철저하게 시계를 잰다. 교체 지시를 받은 선수는 10초 안에 가장 가까운 터치라인으로 피치를 빠져나가야 한다. 이를 위반할 경우, 교체 투입될 선수는 최소 1분간 경기장에 들어올 수 없다. 해당 팀은 강제로 10명이 뛰는 수적 열세를 감수해야 한다. 스로인과 골킥 역시 각각 5초 안에 처리해야 하며, 고의 지연 적발 시 소유권이 넘어가거나 상대 팀에 코너킥이 주어지는 강력한 페널티가 부여된다. 일반 물리치료를 받은 선수도 예외 상황을 제외하면 원칙적으로 60초 동안 경기장 밖 대기가 의무화된다.

VAR의 칼날은 더욱 날카로워진다. 기존 규정에서는 코너킥이나 프리킥이 차이기 전 발생한 공격 측의 반칙은 VAR 검토 대상이 아니었다. 그러나 앞으로는 인플레이 전이라도 공격수의 명백한 파울이 득점이나 페널티킥에 영향을 줬다면 VAR이 적극 개입한다. 파울이 선언되면 해당 세트피스는 다시 실시된다. 이외에도 경고 누적 퇴장 상황에서의 두 번째 경고 장면에 대한 VAR 검토가 가능해지며, 오심이 잦은 코너킥 판정 여부도 신속하게 비디오 판독을 거치게 된다.

선수들의 행동 징계 기준도 엄격해진다. 앞으로 상대 선수와 충돌하거나 언쟁하는 과정에서 자신의 입을 손이나 팔, 유니폼으로 가리는 행위는 즉각 퇴장 처분을 받을 수 있다. 최근 유럽 무대 등에서 발생한 심판 눈을 피한 비신사적 언사 및 동성애 혐오 발언 논란을 뿌리 뽑겠다는 의지다.

psoq1337@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
삼성전자, 車 메모리 첫 '세계 1위' [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼성전자가 세계 차량용 메모리 반도체 시장에서 미국 마이크론을 제치고 사상 처음으로 세계 1위에 올랐다. 31일 시장 조사업체 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티에 따르면 삼성전자의 지난해 차량용 메모리 시장 점유율은 40%로 전년(35%) 대비 5%포인트(P) 올라 1위를 차지했다. 기존 1위였던 마이크론은 같은 기간 점유율이 40%에서 36%로 하락하며 2위로 밀려났다. 서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB] 차량용 메모리 시장은 자동차의 전장화와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 확산에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 자율주행 기능과 고사양 인포테인먼트 시스템 탑재가 늘면서 대용량 데이터 처리와 높은 안정성을 갖춘 메모리 반도체 수요도 증가하는 추세다. 삼성전자는 지난 2015년 저전력 D램(LPDDR)과 유니버설 플래시스토리지(UFS)를 앞세워 차량용 반도체 시장에 본격 진출했다. 이후 차량용 SSD와 그래픽 D램(GDDR) 등으로 제품군을 확대하며 사업 영역을 넓혀왔다. 제품 포트폴리오 확장을 바탕으로 삼성전자는 2020년부터 지난해까지 차량용 메모리 사업에서 연평균 40% 이상의 매출 성장률을 기록한 것으로 알려졌다. 한편 S&P 글로벌 모빌리티는 글로벌 차량용 반도체 시장 규모가 2025년 약 900억달러(약 136조원)에서 2031년 1390억달러(약 209조원)로 성장할 것으로 전망했다. nylee54@newspim.com 2026-05-31 12:46
사진
외환 거래 '24시간'으로 확대 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 오는 7월 6일부터 서울 외환시장의 외환 거래시간이 평일 24시간 무중단 방식으로 연장된다. 이에 따라 주말과 새해 첫날을 제외하면 국내 공휴일에도 거래가 가능해진다. 서울외환시장운영협의회(외시협)는 29일 총회를 개최하고 이 같은 내용의 '서울 외환시장 행동규범' 개정안을 의결했다. 이번 개정으로 중개회사를 통한 원·달러 외환거래 시간은 기존 '오전 9시~익일 오전 2시'에서 주중 내내 24시간 문을 여는 방식으로 바뀐다. 뉴욕 서머타임(DST) 기간에는 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지, 그 외 기간에는 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지 시장이 상시 가동된다. 다만 원화와 이종통화 간 거래시간은 현행대로 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 유지된다. 한국은행 현판. [사진=뉴스핌DB] 외환시장 개방 확대로 시차가 다른 외국인 투자자는 물론, 미국 주식 등에 투자하는 국내 투자자와 수출입 기업들의 환전 편의가 높아지고 거래 비용도 줄어들 것으로 전망된다. 매년 첫 영업일은 오전 9시에 개장하며 마지막 영업일은 24시에 폐장한다. 공휴일이나 야간 거래는 허용되지만 실제 거래 대금이 오가는 결제 업무는 기존처럼 은행 영업일에 처리된다. 글로벌 시장 관행에 따라 은행 비영업일에는 자금 이체가 불가능해 가장 가까운 다음 은행 영업일로 결제가 순연된다. 24시간 개장에 맞춰 환율 공시 체계도 일부 조정된다. 현물환중개회사는 오전 6시부터 익일 오전 6시까지 매시 정각마다 시간가중평균환율(TWAP)을 산출해 시장에 제공할 예정이다. ▲시가 ▲고가 ▲저가 ▲환율 역시 같은 기준에 따라 공표된다. 다만 시장의 혼선을 최소화하기 위해 기업 재무제표나 세무 기준 등에 활용되는 '서울 오후 3시 30분 종가 환율'과 매매기준율(MAR)은 당분간 현행 기준을 따르기로 했다. 외환당국도 공식 통계와 보도자료 작성 시 기존 종가 환율을 계속 활용할 방침이다. 외시협은 향후 매매기준율 산정 방식도 글로벌 관행에 맞춰 거래량 가중평균 방식(MAR)에서 시간가중평균환율(TWAP) 방식으로 변경하는 방안을 논의했다. 시장 참가자들의 적응 기간을 고려해 외국환거래규정 개정 이후 1년의 유예기간을 두는 방안도 검토됐다. 외환당국은 이번 총회에서 수렴된 시장 참가자 의견을 바탕으로 오는 6월 중 매매기준율 변경 등을 포함한 외국환거래규정 개정을 추진할 계획이다. eoyn2@newspim.com 2026-05-31 12:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동