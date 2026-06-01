콜롬비아 정규학교 첫 한국어반 개설…중남미 7개국으로 확대

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3개 중·고교 협약 체결, 8월부터 정규 교육과정 운영

재외공관·인접국 교육원 협업 성과…한국어교육 확대

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부는 주콜롬비아대한민국대사관과 콜롬비아 내 3개 중·고등학교가 한국어 채택 업무협약을 체결함에 따라 올해 8월부터 콜롬비아 정규학교에 한국어반이 처음으로 개설된다고 1일 밝혔다.

이번 협약에는 콜롬비아 국립대학교 부설학교(IPARM), 누에바 그라나다 국제학교(CNG), 누에바 그라나다 오가르 재단 학교(FHNG) 등 3개 학교가 참여했다. 콜롬비아에서 정규 교육과정 내 한국어반이 운영되는 것은 이번이 처음이다.

콜롬비아 한국어교육 업무협약 체결. [사진=교육부]

이번 성과는 파라과이한국교육원과 주콜롬비아대한민국대사관 간 협력을 통해 이뤄졌다. 콜롬비아에는 한국교육원이 설치돼 있지 않지만 인접국인 파라과이한국교육원이 현지 교육 여건을 점검하고 자국 사례를 바탕으로 교육청과 학교 관계자들을 설득하는 등 적극적인 역할을 수행했다.

콜롬비아의 한국어 채택으로 중남미 지역에서 정규학교 한국어반을 운영하는 국가는 과테말라, 멕시코, 브라질, 아르헨티나, 에콰도르, 파라과이에 이어 7개국으로 확대됐다.

현지에서는 세종학당, 한글학교, 대학 교양 과정 등을 통해 한국어 교육이 이루어지고 있으나, 주로 성인이나 재외동포 중심으로 운영돼 일반 학생들의 접근성은 제한적이었다.

교육부는 이번 정규학교 한국어반 개설은 현지 학생들의 학습 기회를 확대하고 중남미 지역 한국어교육 활성화와 친한 인재 양성에 기여할 것으로 기대된다고 설명했다.

한편 교육부는 1999년부터 해외 정규 교육제도 내 한국어교육을 지원해 왔다. 또 한국어반 운영비, 교재 및 교사 지원, 재외공관 및 한국교육원과의 협력 등을 통해 한국어 채택 확대를 추진하고 있다. 2025년 기준 전 세계 47개국 2777개 학교에서 약 23만명의 학생들이 한국어를 배우고 있다.

이난영 교육부 국제교육기획관은 "이번 콜롬비아 신규 한국어 채택 성과는 재외공관과 인접국 한국교육원 간 협업 우수사례"라며 "교육부는 앞으로도 해외 한국어교육 활성화를 위해 다각적인 지원 방안을 모색하겠다"고 밝혔다.

최현국 주콜롬비아대한민국대사는 "한국어를 배우는 콜롬비아 학생들이 양국의 교류·협력을 이끌 핵심적인 글로벌 인재로 성장할 수 있도록 대사관에서도 전폭적으로 동행하겠다"고 말했다.

hyeng0@newspim.com