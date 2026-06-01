한국관광공사, 비양도 주민·셰프 손잡고 '지역을 살리는 맛' 미식 섬 조성

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 지난 5월 30일부터 양일간 제주시 한림읍 비양도 일대에서 셰프와 식당, 마을과 관광객을 맛으로 이어주는 미식 페스티벌 '맛잇는 상생 on 비양'을 개최했다.

5월 바다가는 달 캠페인의 일환으로 열린 이번 행사는 기후변화와 고령화로 어려움을 겪는 비양도에 활력을 불어넣고, 지속가능한 지역관광모델을 만들기 위해 마련됐다. 유명 셰프가 개발한 신메뉴 레시피를 마을식당에 전수해 축제 이후에도 해당 메뉴가 상설 판매되도록 기획한 것이 특징이다.

남준영셰프X민경이네. [사진=한국관광공사]

행사에는 넷플릭스 '흑백요리사' 출연으로 주목받고 있는 김도윤, 박준우, 임희원, 오세득 셰프를 비롯하여 남준영, 니시무라 다카히토 셰프 그리고 김밥 인플루언서 김밥대장 등 총 7명이 참여했다. 이들은 비양도의 제철 특산물을 하나씩 골라 7곳의 마을식당과 협업해 문어비빔면, 톳김밥, 보말빵, 오디술빵 등 개성 넘치는 신메뉴를 선보였다. 관광객들은 비양분교 잔디밭에서 다회용기에 담긴 다채로운 음식을 맛보며 친환경 축제의 의미도 더했다.

마을식당은 ▲ (호돌이식당-김도윤 셰프) 게우젓비빔국수 ▲ (쉼그대머물다-김밥대장) 톳김밥 ▲ (민경이네식당-남준영 셰프) 한치덮밥 ▲ (보말이야기-니시무라 다카히토 셰프) 문어비빔면 ▲ (봄날섬-박준우 셰프) 보말빵 ▲ (백연향-오세득 셰프) 전복짜장밥 ▲ (올레커피숍-임희원 셰프) 오디술빵 등의 메뉴를 선보인다.

김도윤 셰프X호돌이식당. [사진=한국관광공사]

김도윤 셰프는 "비양도의 투박하지만 신선한 제철 식재료가 가진 잠재력을 확인하는 뜻깊은 시간이었다"라며, "마을 주민들과 함께 완성한 메뉴들이 비양도의 소중한 미식자산으로 자리 잡길 바란다"며 애정을 드러냈다. 임희원 셰프와 협업해 오디술빵을 선보인 현지 '올레커피숍' 점주 김미화 씨는 "셰프님의 비법을 전수받아 만든 든든한 대표메뉴를 통해 비양도를 찾는 여행객분들께 이 맛을 변함없이 대접하겠다"고 말했다.

공사 이영근 제주지사장은 "관광이 지역 문제 해결에 직접 기여할 수 있음을 보여준 사례"라며, "앞으로도 비양도를 친환경 관광지이자 로컬 미식여행의 거점으로 키워 나가겠다"고 밝혔다.

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