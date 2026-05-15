한국관광공사, '2026 관광 오픈이노베이션 킥오프데이' 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국관광공사가 14일 서울에서 ‘2026 관광 오픈이노베이션’ 참여 스타트업 30개사를 선정해 킥오프데이를 열었다.
- AI특화형 10개사·일반형 20개사에 기업당 최대 1억원 실증비와 컨설팅·투자유치 기회를 제공한다.
- 카카오모빌리티·신한금융·롯데월드·아모레퍼시픽 등과 AI 관광 서비스 실증을 추진하며 공사는 사업화 성과 창출을 적극 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 '2026 관광 오픈이노베이션' 사업에 참여할 스타트업 30개사를 최종 선정했다.
14일 한국관광공사는 '2026 관광 오픈이노베이션' 사업 선정사들과 함께 서울 노보텔 앰배서더 강남에서 킥오프데이를 열어 사업에 본격 착수했다.
이 사업은 대·중견기업이 관광 분야 협업 과제와 실증 환경을 제공하고, 스타트업이 아이디어와 기술을 접목해 혁신적 관광 서비스를 만들어내는 구조다. 올해는 총 302개사가 지원해 약 10대 1의 경쟁률 속에 30건의 실증과제가 선정됐다. 공사는 AI특화형 10개사와 일반형 20개사, 총 30개 스타트업에 기업당 최대 1억 원의 실증비와 함께 컨설팅과 투자유치 기회 등을 제공한다.
이날 행사에는 선정 스타트업과 카카오모빌리티, 호텔롯데, 아모레퍼시픽 등 주요 수요기업 관계자 100여 명이 모였다. 행사는 1부 선정 기업 발표 및 연간 사업 방향 안내에 이어, 2부에서는 오픈이노베이션 전략 특별 강연과 수요기업 담당자가 참여하는 사업 실증(PoC) 노하우 패널토크가 이어졌다.
선정된 실증과제는 ▲카카오모빌리티와 트립빌더의 AI 관광 컨시어지-MaaS 연계 서비스 ▲신한금융그룹과 왓섭의 금융·관광 데이터 표준화 및 초개인화 마케팅 ▲롯데월드와 엘러건트의 데이터 기반 AI 실시간 식음매장 추천로직 개발 ▲아모레퍼시픽과 수앤캐롯츠의 플래그십 매장 방문 외국인 대상 AI 기반 UGC 확산 플랫폼 등이 있다.
공사 민정희 관광기업창업팀장은 "관광 오픈이노베이션은 단순한 지원 사업을 넘어, 유망 스타트업이 대기업 및 공공기관과 함께 시장에 진입하고 성장할 수 있는 중요한 기회"라며, "공사는 이번 킥오프데이를 시작으로 참여기업들이 실질적인 실증과 사업화 성과를 창출할 수 있도록 적극 지원하겠다."고 밝혔다.
jyyang@newspim.com