한국관광공사, 외국인 위한 다국어 교통정보 안내 콘텐츠 제작

AI 핵심 요약beta
- 한국관광공사는 29일 외국인 대상 교통정보 안내 콘텐츠를 제작·배포했다
- 결제현황판·앱 시각가이드·관광지 교통흐름도 등 3종으로 구성해 직관적 이용을 돕는다
- 영어·일어·중국어 4개 언어로 VISITKOREA와 SNS 등에서 배포하며 지방 이동 편의 확대를 목표로 했다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 29일, 방한 외국인의 대중교통 이용 편의를 높이기 위해 교통유형별 이용 정보와 예매 방법을 담은 '외국인 교통정보 안내 콘텐츠'를 제작해 배포한다.
안내 콘텐츠는 외래객의 필요에 맞춰 세 가지로 구성했다. ▲철도·리무진·지하철·버스·택시 등 교통수단별 해외카드 이용 가능여부를 정리한 결제현황판 ▲k.ride·클룩(klook)·코레일톡·네이버지도 등 외국인이 자주 쓰는 대표 앱 4종을 사용단계별로 풀어낸 시각 가이드 ▲공항에서 목적지까지 최적 이동 경로를 보여주는 관광지별 교통흐름도 2종 등이다. 처음 한국을 찾은 외국인도 직관적인 이미지만 보고 대중교통을 이용할 수 있도록 제작한 것이 특징이다.
이번 콘텐츠는 영어·일어·중국어 간체 및 번체 등 총 4개 언어로 배포된다. 공사는 한국관광 통합플랫폼 'VISITKOREA'에 등재하고, 공사 해외지사 SNS, 전국 관광안내소 등을 활용해 순차적으로 배포할 예정이다. 또한 지자체 및 관광교통 민관협의체 회원사 등 공사 네트워크를 활용해 확산을 강화할 계획이다.
공사 박우진 관광교통팀장은 "외래 관광객 3,000만 명 시대를 앞두고 서울을 넘어 지방으로의 이동 편의를 확보하는 것이 필수"라며, "글로벌 여행자가 한국 대중교통을 막힘없이 이용할 수 있도록 맞춤형 콘텐츠를 지속 강화할 것"이라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com