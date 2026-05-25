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[EPL] 토트넘, 에버턴 꺾고 극적 잔류…웨스트햄, 14년 만의 강등

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  • 토트넘이 25일 에버턴을 1-0으로 꺾고 잔류했다
  • 주앙 팔리냐가 결승골을 넣어 17위를 지켰다
  • 웨스트햄은 18위로 추락해 14년 만에 강등됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

토트넘, 18위와 승점 2점 차로 2년 연속 17위 수모

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 'EPL의 명문클럽' 토트넘 홋스퍼가 벼랑 끝에서 간신히 살아남아 48년 만의 2부 리그 강등이라는 최악의 굴욕은 피했다.

토트넘은 25일(한국시간) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 에버턴과의 2025-26 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최종 38라운드 홈 경기에서 1-0으로 승리했다. 토트넘은 10승 11무 17패(승점 41)를 기록, 같은 날 리즈 유나이티드를 3-0으로 꺾고 추격한 18위 웨스트햄 유나이티드(승점 39)를 승점 2점 차로 따돌리며 잔류 마지노선인 17위를 지켰다. 이날 에버턴에 패했다면 강등 위기에 몰릴 수 있었던 상황이었다.

[런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=주앙 팔리냐가 25일(한국시간) EPL 최종 38라운드 에버턴과의 홈 경기에서 결승골을 넣고 환호하고 있다. 2026.5.25. psoq1337@newspim.com

반면 웨스트햄은 2011-12시즌 이후 14년 만에 챔피언십(2부 리그)으로 강등됐다. 3년 전 유럽축구연맹(UEFA) 유로파 콘퍼런스리그 우승팀의 급격한 추락이다. 이날 EPL 최종 순위는 20위 울버햄프턴, 19위 번리, 18위 웨스트햄 순으로 확정됐다.

이날 토트넘을 벼랑 끝에서 구한 건 주앙 팔리냐였다. 전반 43분 마티스 텔의 코너킥을 받은 팔리냐의 헤더 슈팅이 골대를 맞고 나오자 팔리냐가 집중력 있게 밀어 넣으며 에버턴의 골망을 흔들었다. 토트넘은 이후 에버턴의 공세를 육탄 방어로 막아내며 승점 3점을 지켜냈다.

[런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=데 제르비 감독이 25일(한국시간) EPL 최종 38라운드 에버턴과의 홈 경기에서 승리하자 기뻐하고 있다. 2026.5.25. psoq1337@newspim.com

간신히 1부 리그 잔류에는 성공했지만 토트넘의 올 시즌은 난파선에 가까웠다. 에이스 손흥민이 지난해 미국 로스앤젤레스FC로 떠난 뒤 팀 전력이 급격히 붕괴했다. 올 시즌 홈 승리는 3승에 그쳤고 경기력은 전반적으로 부진했다. 사령탑 교체도 이어졌다. 토마스 프랭크 감독이 부임 8개월 만에 경질됐고, 소방수로 나선 이고르 투도르 감독 역시 44일 만에 물러났다. 시즌 막판 투입된 로베르토 데 제르비 감독이 7경기에서 승점 11점을 확보하지 못했다면 잔류도 장담할 수 없는 상황이었다.

두 시즌 연속 17위 턱걸이 잔류라는 성적표에 홈팬들은 구단 수뇌부 퇴진을 요구했고, 영국 BBC는 '부끄러운 잔류'라고 평가했다. 아스널이 22년 만에 EPL 정상에 오른 것과 대비되며 토트넘의 시즌은 더욱 무거워졌다.

데 제르비 감독은 경기 후 "선수들의 투지에 감격했다"고 말하면서도 "다음 시즌에는 강한 팀을 만들어야 한다. 대대적인 체질 개선과 세계 최고 수준의 선수 영입이 필요하다"고 밝혔다.

psoq1337@newspim.com

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