[총파업 현실화] "적자 파운드리에 수억 성과급?"…배분 비율 끝내 평행선

메모리 초과이익 공유 범위 놓고 끝내 평행선

삼성 "성과주의 원칙 흔들린다...노조 과한 요구"

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자 노사가 총파업 직전까지 이어진 마라톤 협상에서도 끝내 합의에 이르지 못한 배경에는 성과급 배분 방식을 둘러싼 근본적 입장 차가 자리했던 것으로 나타났다. 영업이익 연동 성과급 제도화와 지급 재원 규모 등 주요 쟁점에서는 상당 부분 의견 접근을 이뤘지만, 메모리사업부 초과이익을 적자 상태인 비메모리 사업부에 어느 수준까지 나눌지를 두고 끝내 접점을 찾지 못한 것으로 알려졌다.

20일 관련 업계에 따르면 삼성전자 노사는 전날 중앙노동위원회(중노위) 중재 아래 진행된 사후조정 교섭에서 성과급 제도 개편과 관련한 상당수 쟁점에 의견 접근을 이뤘다. 노조는 기존 초과이익성과급(OPI) 체계 대신 영업이익의 일정 비율을 성과급 재원으로 보장하는 '명문화'를 요구해왔고, 회사 측도 이에 일정 부분 물러선 것으로 전해졌다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진 = 뉴스핌DB]

하지만 양측은 끝내 '배분 방식'을 두고 합의점을 찾지 못한 채 돌아선 것으로 알려졌다. 대규모 흑자를 기록한 메모리사업부 성과를 시스템LSI·파운드리와 같은 적자 사업부와 어느 수준까지 공유할지를 두고 양측이 정면 충돌한 것이다.

삼성전자는 이날 입장문에서 "사후조정에서 막판까지 합의가 이뤄지지 못한 것은 노동조합의 과도한 요구를 그대로 수용할 경우 회사 경영의 기본 원칙이 흔들릴 수 있기 때문"이라고 설명했다.

노조는 DS부문 전체 임직원이 성과급 재원의 70%를 먼저 공통 배분받고, 나머지 30%만 사업부 실적에 따라 차등 지급하는 이른바 '공통 7·사업부 3' 구조를 주장했다. 이 경우 적자를 기록한 시스템LSI·파운드리 사업부 직원들도 메모리사업부와 유사한 수준의 고액 성과급을 받을 수 있게 된다. 이에 대해 회사 측은 강하게 반대해왔다.

삼성전자는 그동안 '성과가 있는 곳에 보상이 있다'는 원칙 아래 사업부 실적을 중심으로 성과급을 차등 지급해왔다. 하지만 공통 배분 비중이 70%까지 높아지고 사업부별 차등 비중이 30%로 축소될 경우, 실제 성과를 창출한 메모리사업부가 오히려 상대적으로 불이익을 받을 수 있게 된다.

특히 시스템LSI와 파운드리 사업은 올해도 대규모 적자가 예상되는 상황이다. 이런 가운데 성과급 재원의 상당 부분을 이 들 사업부에 나눠 줄 경우, 실적 부진 사업부까지 과도한 수준의 성과급을 받게 되는 구조가 형성될 수 있다는 점을 우려하고 있는 것으로 알려졌다.

이에 따라 사측은 지난 20일 막판 협상에서 전체 부문에 40%, 각 반도체 사업부별로 60%를 제시하는 4대6 안을 제시한 것으로 알려졌다.

업계에서는 노조가 공통 배분 비중 확대를 강하게 요구한 배경에는 조직 유지 전략도 깔려 있다는 해석이 나온다. 초기업노조가 삼성전자 내 과반 노조 지위를 확보하는 과정에서 시스템LSI·파운드리 사업부 조합원 비중이 결정적 역할을 했던 만큼, 이들 사업부 조합원들의 보상 요구를 외면하기 어려웠다는 것이다.

노조는 이날 입장문에서 "경영진의 의사결정 지연으로 사후조정 절차가 종료한 점에 대해 깊은 유감을 표한다"며 "파업 기간 중에도 타결을 위한 노력을 멈추지 않을 것임을 분명히 밝한다"고 밝혔다.

syu@newspim.com