AP위성, 수도권 위성 조립·시험 'AIT센터' 준공

AI 핵심 요약beta
- AP위성이 20일 부천에 민간 최초 수도권 위성 AIT센터를 준공했다고 밝혔다
- 새 센터는 위성 보드 제작부터 조립·시험·관제까지 원스톱 수행이 가능하도록 청정실·관제실·PCB라인 등을 구축했다
- AP위성은 AIT센터로 전 공정을 자체 수행하며 SAR·광학·통신위성 등 사업 영역을 확대할 계획이라고 했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AP위성이 경기도 부천에 국내 민간 우주기업 최초의 수도권 통합 위성 조립·시험 시설인 'AIT센터'를 준공했다고 20일 밝혔다.
센터는 위성 전장품의 보드 레벨 제작부터 위성 시스템 조립, 통합, 시험까지 원스톱으로 수행할 수 있도록 설계됐다. 위성 시험 조립 청정실, 위성 관제실, 우주급 PCB 제조라인, 전장품 제작 청정실, AIT 운영센터, 위성 안테나 시설 등이 구축됐다.
회사에 따르면 각 층별로 750kg급 위성까지 조립·시험 가능한 청정실과 초저궤도(VLEO)부터 정지궤도(GEO) 위성까지 교신 가능한 관제시설, ECSS 국제 우주규격을 적용한 PCB 제조라인이 마련됐다. 진동시험기, 열진공챔버, EMC 챔버 등 우주 환경시험 설비도 갖춰 전장품 제작부터 시스템 통합, 품질 검증까지 자체 역량을 강화했다.
AP위성은 위성통신 단말기와 위성 시스템 분야에서 기술력을 축적해 온 국내 대표 민간 우주기업이다. 글로벌 위성통신 기업 투라야와의 협력을 기반으로 전 세계에 100만 대 이상의 위성통신 단말기를 공급했으며, 소형위성 플랫폼, 위성 본체, 탑재체, 전장품, 위성시험장비(EGSE), 지상국 시스템 등으로 사업 영역을 확대해 왔다.
회사 관계자는 "이번 AIT센터 준공을 통해 위성 전장품 제작부터 조립, 통합, 시험, 관제까지 자체적으로 수행할 수 있는 기반을 확보했다"며 "SAR 및 광학 위성, 통신위성 등 다양한 분야로 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com