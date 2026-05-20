정용진, 명예훼손으로 고발당해…스타벅스 '5·18 탱크데이' 파장

AI 핵심 요약beta
- 서민위는 20일 정용진 회장과 손정현 전 대표를 고발했다.
- 스타벅스코리아는 탱크데이 문구 논란에 콘텐츠를 삭제했다.
- 정 회장은 관련 임원들을 해임하고 재발 방지를 약속했다.
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[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 스타벅스코리아의 '탱크데이' 프로모션 논란과 관련해 정용진 신세계그룹 회장과 손정현 전 SCK컴퍼니 대표가 경찰에 고발당했다.
시민단체 서민민생대책위원회(서민위)는 20일 정 회장과 손 전 대표를 모욕 및 명예훼손 혐의로 서울경찰청에 고발했다고 밝혔다.
앞서 스타벅스 코리아는 지난 18일 자사 애플리케이션을 통해 '탱크 텀블러 시리즈'를 판매하면서 '탱크데이', '책상에 탁' 등의 문구를 사용했다.
서민위는 이 표현에 대해 "5·18 민주화운동 당시 계엄군 탱크 투입과 1987년 박종철 고문치사 사건을 연상시킨다"며 "5·18 민주화운동과 유족, 광주 시민 등에 대한 모욕과 명예훼손에 해당한다"고 주장했다.
스타벅스코리아는 이벤트 문구와 상품명이 역사적 사건을 연상시킨다는 비판이 제기되자 관련 콘텐츠를 삭제하고 사과했다.
정 회장 또한 논란이 일자 곧바로 손 전 대표와 담당 임원을 해임했다. 정 회장은 입장문을 통해 "있어서도 안 되고 용납될 수도 없는 부적절한 마케팅"이라며 재발 방지를 약속했다.
lahbj11@newspim.com