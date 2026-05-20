[6·3지선 인터뷰] 최정호 "익산 경제 다시 뛰게 하겠다…산업·교통·일자리 도시로 대전환"

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"익산역 복합환승센터, 원도심 살리는 성장 엔진으로 육성"

"미래차·식품클러스터·첨단물류로 청년 일자리 확대"

"국토부 차관 경험 살려 국가사업·예산 확보 경쟁력 자신"

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 최정호 민주당 익산시장 후보는 20일 뉴스핌과 인터뷰에서 "익산은 이제 유지·관리 중심 행정에서 벗어나 산업과 교통, 일자리 중심의 성장 도시로 체질을 완전히 바꿔야 한다"며 "익산 경제를 다시 뛰게 만드는 시장이 되겠다"고 밝혔다.

또한 "익산역 복합환승센터와 미래차 부품 산업, 국가식품클러스터 고도화를 중심으로 도시 성장 구조 자체를 새롭게 설계하겠다"며 "시민들이 체감하는 경제 회복을 반드시 만들겠다"고 강조했다.

이어 "정체의 시간을 끝내고 성장의 시간을 다시 시작하겠다"며 "익산역을 중심으로 산업·교통·상권을 유기적으로 연결해 익산 대전환 시대를 열겠다"고 말했다.

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 최정호 민주당 익산시장 후보가 익산 대전환을 강조했다.2026.05.20 lbs0964@newspim.com

최 후보는 "익산은 KTX와 철도·고속도로가 집약된 호남 교통 중심지라는 강점을 갖고 있다"며 "미래차·첨단물류·식품산업을 연계한 성장 전략으로 청년이 돌아오는 도시를 만들겠다"고 역설했다.

아울러 "국토교통부 차관 경험을 바탕으로 중앙정부와 국가사업 구조를 누구보다 잘 이해하고 있다"며 "철도·도시개발·산업단지 사업을 국가계획에 반영해 익산 미래 성장동력을 확보하겠다"고 피력했다.

다음은 최정호 후보와 일문일답이다.

-'익산 대전환'의 핵심은 무엇이며 시장 임기 4년 안에 가장 먼저 실현할 1순위 공약은

▲익산 대전환의 핵심은 도시의 체질을 근본적으로 바꾸는 것이다.

지금까지 익산은 유지와 관리 중심의 행정이 강했다면 앞으로는 산업과 교통, 일자리 중심의 성장 도시로 완전히 전환해야 한다고 생각한다.

익산은 국가식품클러스터와 호남 교통 중심지라는 강점, 탄탄한 농업 기반, 풍부한 역사문화 자산 등 훌륭한 성장 조건을 이미 갖추고 있다. 하지만 그동안 이 장점들이 서로 유기적으로 연결되지 못했고, 도시 전체 성장 구조로 이어지지 못한 부분이 있었다.

저는 익산의 산업·교통·도시 기능을 하나로 연결해 도시 전체의 성장 구조를 다시 설계하겠다. 단순히 건물 몇 개 짓고 예산 몇 개 확보하는 수준이 아니라, 익산 경제의 체질 자체를 바꾸는 구조적 전환을 만들겠다는 것이다.

임기 내 가장 먼저 추진할 1순위 공약은 '익산 경제 회복 프로젝트'다. 시민들이 가장 먼저 체감해야 할 변화는 결국 경제와 일자리라고 생각한다.

취임 즉시 기업 유치 전담 체계를 전면 재정비하고 미래차 부품 산업과 국가식품클러스터 고도화, 첨단 물류 산업을 집중 육성하겠다. 특히 현대차 그룹 투자와 연계한 미래차 부품 산업 유치를 통해 익산을 전북 산업벨트의 핵심 거점 도시로 성장시키겠다.

또 소상공인과 골목상권 회복을 위해 익산역 중심 상권 활성화, 로컬푸드 유통 혁신, 청년 창업 지원 정책도 함께 추진하겠다. 보여주기식 개발이 아니라 시민들이 직접 체감하는 경제 회복을 만들겠다.

-메가 익산역·복합환승센터 재원 마련과 어떤 로드맵으로 추진할 계획인가

▲익산역은 단순한 기차역이 아니다.

익산 경제를 다시 뛰게 할 핵심 성장 엔진이라고 생각한다.익산은 KTX와 일반철도, 화물철도, 고속도로가 연결된 전국적인 교통 요충지다. 하지만 지금까지 익산역은 단순 교통 기능에 머물렀고 주변 원도심과의 연결이 부족했다.

저는 익산역을 교통·상업·주거·문화 기능이 결합된 복합환승 거점으로 발전시키겠다. 단순 환승시설이 아니라 익산 경제와 원도심 활성화를 동시에 견인하는 성장축으로 만들겠다는 구상이다.

재원은 국비와 민간 투자, 전북도 연계 사업을 입체적으로 활용할 계획이다. 국토교통부와 국가철도공단, 코레일 등과 협력해 국가사업으로 반영시키고, 역세권 복합개발은 민간 자본을 적극 유치하겠다.

로드맵은 크게 3단계로 추진한다.

첫째, 복합환승센터 국가계획 반영과 기본계획 수립이다. 둘째, 익산역과 원도심을 연결하는 교통·상권 연계 사업을 병행 추진한다.

셋째, 상업·업무·주거 기능이 결합된 역세권 경제권을 완성하겠다.

저는 국토교통부 차관으로 철도와 도시개발 정책을 직접 다뤄본 경험이 있다. 중앙정부를 설득하고 국가사업을 현실화하는 데 있어서 강점을 갖고 있다고 자신한다.

-제2혁신도시 유치는 경쟁이 치열하다. 익산이 타 지자체보다 경쟁력을 갖는 이유는

▲익산의 가장 큰 경쟁력은 접근성과 확장성이다.

KTX와 철도망, 고속도로가 연결된 호남 교통 중심지라는 점은 다른 도시와 비교해 매우 큰 강점이다. 수도권 접근성과 광역 교통망 측면에서 익산은 충분한 경쟁력을 갖추고 있다.

또 국가식품클러스터와 연계한 연구기관·공공기관 유치 가능성도 높다. 단순히 기관 몇 개를 이전하는 수준이 아니라 산업과 연구, 교육 기능이 함께 결합되는 혁신도시 모델을 제시할 수 있다는 점이 중요하다.

특히 저는 국토교통부 차관으로 국가균형발전 정책과 혁신도시 정책을 직접 경험했다. 정부가 어떤 기준으로 혁신도시를 검토하고 어떤 논리로 접근하는지 누구보다 잘 알고 있다.

결국 중요한 것은 '왜 익산이어야 하는가'를 국가 전략과 연결해 설득하는 것이다. 익산의 산업 기반과 교통 인프라, 정주 여건을 종합적으로 연결해 충분한 경쟁력을 확보하겠다.

혁신도시는 단순한 기관 이전 경쟁이 아니라 도시의 미래 성장 구조를 만드는 일이다. 익산만의 차별화된 성장 모델을 반드시 제시하겠다.

거리유세를 통해 시민과 소통을 강화하는 최정호 후보[사진=최정호 캠프]2026.05.20 lbs0964@newspim.com

-익산의 인구 감소와 청년 유출 문제를 해결하기 위해 실질적인 일자리 창출 방안은

▲청년이 떠나는 가장 큰 이유는 결국 일자리와 미래에 대한 불안 때문이다.그래서 저는 청년 정책을 단순 지원 정책이 아니라 '청년 정착 생태계 구축'으로 접근하고 있다.

첫째, 미래 산업 육성을 통한 양질의 일자리 확대다. 미래차 부품 산업과 첨단 물류 산업, 식품 산업 고도화를 통해 청년들이 선호하는 산업 기반을 확대하겠다.

둘째, 청년 창업 지원을 강화하겠다. 청년 벤처펀드와 창업 지원 공간을 확대하고 실패해도 다시 도전할 수 있는 '익산형 소상공인 닥터 시스템'을 구축하겠다.

셋째, 청년들이 생활할 수 있는 환경을 만들겠다. 청년 주거 지원과 문화·여가 공간 확대, 교통 환경 개선 등을 함께 추진하겠다.

일자리만 만든다고 청년이 정착하지 않는다. 일하고 생활하고 가정을 꾸릴 수 있는 도시 구조가 함께 만들어져야 한다.

청년들이 "익산에서도 충분히 미래를 만들 수 있다"고 느끼게 하는 것이 목표다.

-중앙정부 경험이 익산 시정 운영에 어떤 차별적 경쟁력이 된다고 보나

▲시장은 단순한 행정 관리자가 아니라 국가 예산을 가져오고 도시의 미래를 설계하는 자리라고 생각한다.

저는 국토교통부 차관으로 국가 예산과 철도·도로·도시개발 등 대규모 SOC 사업을 직접 다뤄봤다. 중앙정부의 정책 결정 구조와 예산 흐름, 부처 간 협의 과정을 누구보다 잘 알고 있다.

이 경험은 익산 시정 운영에 매우 큰 경쟁력이 될 것이다.

예를 들어 국가사업 하나를 유치하려면 단순히 건의만 해서는 안 된다. 국가 계획과 논리를 연결하고 예산 반영 구조까지 이해해야 한다.

저는 중앙정부를 상대로 실제 사업을 성사시켜 본 경험이 있다. 익산에 필요한 철도, 도로, 산업단지, 도시재생 사업을 국가사업으로 연결하는 데 강점을 갖고 있다.

말만 하는 시장이 아니라 실제로 사업을 추진하고 결과를 만들어내는 시장이 되겠다.

-신도심 개발과 함께 원도심 쇠퇴 우려도 있다. 균형발전 구상은

▲신도심 개발과 원도심 활성화는 서로 경쟁하는 관계가 아니라 함께 가야 하는 과제다. 저는 익산역을 중심으로 신도심과 원도심을 연결하는 도시 구조를 만들겠다.

특히 중앙동과 남부시장, 구도심 상권 활성화를 위해 청년 창업 공간과 문화·상업 기능을 강화하고 정주 여건 개선 사업도 함께 추진하겠다.

원도심은 단순히 과거를 유지하는 공간이 아니라 새로운 경제와 문화 기능이 들어와야 살아난다. 또 신도심 개발 역시 무분별한 확장이 아니라 교통과 산업, 생활 기능이 연결되는 방향으로 추진하겠다.

균형발전의 핵심은 예산을 나누는 것이 아니라 도시 기능을 유기적으로 연결하는 것이라고 생각한다.

최정호 후보가 시민들과 스킨십을 통해 익산발전을 구상하고 있다.[사진=최정호 캠프]2026.05.20 lbs0964@newspim.com

-민주당 후보로서 시의회, 전북도, 중앙정부와의 협치를 어떻게 이끌어갈 계획인가

▲익산 발전을 위해 가장 중요한 것은 협력과 실행력이다.저는 민주당 후보로서 시의회와 전북도, 중앙정부와 긴밀히 협력하겠다. 하지만 더 중요한 것은 시민의 삶이라고 생각한다.

익산 발전에 도움이 된다면 정당과 정치적 입장을 넘어 실용적으로 협력하겠다.

특히 중앙정부 경험을 바탕으로 부처와 정치권, 기업, 지역사회를 연결하는 실질적인 협치 구조를 만들겠다. 갈등과 정치적 대립보다 시민이 체감할 수 있는 성과를 만드는 것이 시장의 역할이라고 생각한다.

-익산시장 임기 종료 시점에 '최정호는 이것은 해냈다'고 평가받고 싶은 대표 성과는

▲"익산 경제를 다시 뛰게 만든 시장"이라는 평가를 받고 싶다.

기업이 들어오고 청년들이 돌아오고 골목상권이 살아나는 도시를 만드는 것이 가장 큰 목표다.특히 미래차 부품 산업과 국가식품클러스터 고도화, 익산역 중심 복합개발을 통해 익산의 성장 구조 자체를 바꿔냈다는 평가를 받고 싶다.

무엇보다 시민들이 "익산의 미래가 다시 기대된다"고 느끼게 만드는 것이 가장 중요하다. 정체의 시간을 끝내고 성장의 시간을 다시 시작하는 시장, 그것이 제가 만들고 싶은 익산의 미래다.

lbs0964@newspim.com