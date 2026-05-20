장동혁 "삼성 노조, 파업 즉각 철회해야…李대통령, 시장 아닌 평택 갔어야"

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"정부, 노조 요구만 들어주고 기업 팔 비틀어"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 국민의힘 당대표 겸 상임선거대책위원장은 삼성전자 노사 간 임금협상 사후 조정이 결렬된 것과 관련 "파국이 눈앞에 닥쳤다"며 노조의 즉각적인 파업 철회와 이재명 대통령의 직접적인 사태 해결을 촉구했다.

장 위원장은 20일 오후 자신의 페이스북을 통해 "정부가 노조의 요구는 다 들어주고 기업의 팔만 비틀려 한 결과"라며 이같이 비판했다.

장동혁 국민의힘 대표. [사진=뉴스핌 DB]

그는 "무능한 정부가 대한민국 경제를 벼랑으로 몰고 있다"면서 "우리 국민들은 지금 불안을 넘어 공포의 심정"이라고 현 경제 상황에 대한 위기감을 드러냈다.

이어 삼성전자 노조를 향해 "즉각 파업을 철회해야 한다"며 "무리한 요구를 거둬들이고 다시 협상에 나설 것을 강력하게 촉구한다"고 밝혔다.

장 위원장은 특히 현 정부와 이재명 대통령의 대응 방식을 강하게 질타했다.

그는 "진작부터 대통령이 직접 나서야 했던 일"이라며 "전국 시장을 돌며 선거운동을 할 시간에 평택 삼성(캠퍼스)에 한 번이라도 갔어야 했다"고 꼬집었다.

그러면서 장 위원장은 "이제라도 이재명은 대통령으로서 할 일을 하라"고 덧붙였다.

이날 삼성전자 노사의 막판 임금협상이 결렬됐다. 중앙노동위원회(이하 중노위)는 삼성전자 노사의 2차 사후조정이 결렬됐다고 공식 발표했다.

조정 결렬에 따라 노조는 예정대로 오는 21일 총파업에 돌입할 예정이다. 고용노동부는 "아직 대화 시간이 남았다"며 강제 조정 절차인 긴급조정권 사용에 대해 신중한 입장을 보이고 있다.

allpass@newspim.com