대한항공, 통합 항공사 앞두고 노사합동 안전점검

AI 핵심 요약beta
- 대한항공이 20일 인천 정비고에서 노사합동 안전보건점검을 실시했다.
- 노사는 엔진지원반·격납고·기체수리·자동창고 등 정비 현장 전반의 위험요인을 집중 점검했다.
- 대한항공은 절대 안전을 최우선 가치로 노사 원팀 안전문화 구축을 강조했다.
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"절대 안전 최우선"…노사 공동 안전문화 정착 강화
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 대한항공이 통합 항공사 출범을 앞두고 항공기 정비 현장 안전관리 강화에 나섰다.
대한항공은 20일 인천 중구 대한항공 항공기 정비고에서 노사합동 안전보건점검을 실시했다고 밝혔다. 이번 점검은 조직 및 작업환경 변화에 선제 대응하고 항공기 정비 과정의 위험요인을 사전에 예방하기 위해 마련됐다.
이날 점검에는 유종석 안전보건 총괄 겸 오퍼레이션 부문 부사장과 정찬우 정비본부장, 조영남 대한항공 노동조합 위원장 등이 참석했다. 참석자들은 인천점검정비팀 사무실에서 현장 브리핑과 근로자 애로사항을 청취한 뒤 엔진지원반과 격납고, 기체 수리 작업장, 항공기 부품·자재 보관 자동창고 등을 점검했다.
특히 에어버스 A380 중정비가 진행 중인 격납고에서는 비계와 밀폐공간 등 고위험 공정의 안전관리 실태를 집중 확인했다. 기체 수리 작업장에서는 절단기와 가공장비 관리 상태, 보호구 착용 여부, 화학물질 사용 현황 등을 살폈다. 자동창고에서는 끼임 사고 예방 대책과 소방시설 관리 상태 등을 점검했다.
유종석 부사장은 "절대 안전은 어떠한 상황에서도 타협할 수 없는 최우선 가치"라며 "노사가 원팀이 돼 안전한 작업환경을 만들겠다"고 말했다.
syu@newspim.com