국산 쌀로 만든 한맥…오비맥주, 농가 상생 이어간다

AI 핵심 요약beta
- 오비맥주가 19일 동계농협에서 국산쌀 농가 상생 협력 행사를 열었다
- 동계농협 쌀은 한맥 등 주요 제품 원재료로 쓰이며 오비맥주와 20년 이상 협력해왔다
- 오비맥주는 감사패를 전달하고 국산 원재료 기반 강화와 지속가능 경영 의지를 밝혔다
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감사패 전달·육묘장 방문…현장 소통으로 농업 가치 공유
안정적 판로 확보 지원…지역 농가 소득 기반 기여
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 오비맥주가 국산 원재료 사용 확대와 지역 농가 상생 강화를 위해 동계농협과 협력 행사를 열었다. 장기적인 국산 쌀 공급망 구축을 통해 고품질 맥주 생산과 지속가능 경영을 동시에 강화한다는 전략이다.
오비맥주는 지난 19일 전북 순창군 동계농협에서 '국산 쌀 농가 상생 협력 기념행사'를 개최했다고 20일 밝혔다. 행사에는 구자범 오비맥주 수석부사장과 박재연 광주공장장, 양준섭 동계농협 조합장 등 관계자 20여명이 참석했다.
동계농협은 오비맥주와 20년 이상 협력 관계를 이어온 핵심 파트너다. 이곳에서 생산한 국산 쌀은 오비맥주의 대표 브랜드 '한맥' 등 주요 제품 원재료로 사용되고 있다. 쌀은 맥주의 부드러운 풍미를 좌우하는 핵심 부재료 중 하나로 꼽힌다.
이날 오비맥주는 동계농협에 상생 협력 27주년 기념 감사패를 전달하고, 참석자들과 함께 육묘장을 찾아 쌀 생산 현장을 둘러봤다. 회사 측은 원재료 생산 기반과 농업 공동체의 중요성을 직접 체감하는 자리였다고 설명했다.
구자범 오비맥주 수석부사장은 "고품질 맥주는 우수한 국산 원재료와 농업인들의 노력이 있었기에 가능했다"며 "앞으로도 지역 농업 공동체와 긴밀히 협력해 지속가능한 성장을 이어가겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com