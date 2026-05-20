"홀로서기 돕는다"…BAT로스만스, 자립청년 지원 강화

한부모 가정 가족사진 촬영·자립청년 식료품 키트 지원 추진

보호 종료 청년 대상 전국 지원 확대…복지 사각지대 해소 목표

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = BAT로스만스가 대한사회복지회와 사회공헌 협약을 체결하고 한부모 가정과 자립준비청년 지원 사업을 확대한다. 양측은 2016년부터 이어온 협력을 올해로 11년째 지속하며 실질적인 자립 지원에 초점을 맞춘다는 계획이다.

20일 BAT로스만스에 따르면 올해 사업은 한부모 가정의 정서적 유대 강화와 자립준비청년의 생활 안정 지원을 두 축으로 추진된다. 한부모 가정을 대상으로는 가족사진 촬영 지원 프로그램을 운영한다. 경제적·시간적 여건으로 가족사진을 남기기 어려운 가정에 추억을 제공하고 가족 간 유대감 형성을 돕기 위한 취지다.

BAT로스만스-대한사회복지회, 11년째 아름다운 동행 이어간다. [사진=BAT로스만스 제공]

자립준비청년을 위한 전국 단위 '첫 살림 키트' 지원 사업도 새롭게 시작한다. 보호 종료 후 홀로 생활을 시작하는 청년들이 가장 큰 어려움으로 꼽는 식사 문제 해결에 초점을 맞춰 장기 보관이 가능한 식료품 키트를 지원할 예정이다. 지원 범위를 전국 단위로 확대해 복지 사각지대 해소에도 나선다.

BAT로스만스와 대한사회복지회는 지난 10년간 긴급 생계·의료비 지원, 취업 장학금, 심리 상담, 증명사진 촬영 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 이어왔다. 2022년부터는 지원 대상을 자립준비청년까지 확대하며 사업 범위를 넓혔다.

BAT로스만스 관계자는 "소외계층이 실질적인 자립 기반을 마련할 수 있도록 돕는 데 의미가 크다"며 "앞으로도 안정적인 사회 정착을 지원하는 지속 가능한 지원 체계를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com