'맥주다운 맥주' 승부수…클라우드 맛·디자인 전면 리뉴얼

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단맛·쓴맛 비율 조정…풍부한 맛 유지하며 음용감 개선

오리지널 그래비티 공법·멀티 호핑 시스템 강점 부각

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데칠성음료 '클라우드(Kloud)'가 맛과 패키지 디자인을 새롭게 바꾸며 리뉴얼 제품을 선보인다. 맥주 본연의 맛을 강조한 브랜드 정체성을 강화해 프리미엄 라거 시장 경쟁력을 높인다는 전략이다.

20일 롯데칠성음료에 따르면 이번 리뉴얼은 단맛과 쓴맛 비율을 조정해 맛의 밸런스를 최적화한 것이 핵심이다. 기존의 진하고 풍부한 맛은 유지하면서도 잔당과 쓴맛을 조율해 음용감을 개선했고, 보다 부드러운 목넘김을 구현했다.

롯데칠성음료가 대표 프리미엄 맥주 브랜드 '클라우드(Kloud)'를 더욱 완성된 맛과 디자인으로 새롭게 선보인다. [사진=롯데칠성음료 제공]

클라우드는 독일 정통 제조 방식인 '오리지널 그래비티(Original Gravity)' 공법을 적용한 올몰트 맥주다. 물을 섞어 희석하지 않은 맥즙 발효원액 그대로를 사용해 맥주 본연의 깊은 맛과 향을 살렸다. 호주·캐나다산 프리미엄 맥아를 100% 사용했으며 알코올 도수는 5도다.

또한 독일·체코산 최고급 홉을 사용하고 제조 과정 여러 단계에 홉을 투입하는 '멀티 호핑 시스템(Multi Hoping System)'을 적용해 풍미를 강화했다. 패키지 디자인 역시 골드와 화이트 톤을 활용해 고급감을 높이고 브랜드 로고 시인성을 강화했다.

롯데칠성음료 관계자는 "이번 리뉴얼은 맥주 맛의 완성도에 집중한 결과"라며 "진정한 맥주다운 맛을 선호하는 소비자들에게 최선의 선택지가 될 수 있도록 다양한 마케팅 활동을 전개할 예정"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com