[6·3 재보선] 조국, 김용남·김재연에 '평택을 공동 공약' 제안...단일화 시동걸까

AI 핵심 요약beta
- 조국혁신당 조국 후보가 20일 평택을 재선거에서 진보진영 공동 공약 발표를 제안했다.
- 평택지원특별법 개정과 검찰·사법·정치개혁 등 미래 과제를 함께 약속하자고 했다.
- 평택 시민과 민주개혁 진영 전체의 승리를 만들겠다며 원팀 구성을 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 조국 조국혁신당 경기 평택을 국회의원 재선거 후보가 20일 진보 진영을 향해 공동 공약 발표를 제안했다.
조 후보는 이날 국회에서 기자회견을 열고 김용남 더불어민주당 후보와 김재연 진보당 후보를 언급하며 "우리는 선거가 끝난 후에도 평택의 발전과 이재명 정부의 더 큰 성공을 위해 함께 할 원팀"이라며 이같이 밝혔다.
조 후보는 "평택지원특별법 개정 등 평택의 미래를 위한 과제를 중심에 두고 대한민국의 미래가 달린 검찰개혁, 사법개혁, 정치개혁 등을 함께 약속하자"며 "민주개혁 진영의 세 후보가 공동 공약을 발표한다면 승리를 간절히 바라는 국민들께 안심을 드릴 수 있다"고 주장했다.
이어 "평택 시민들께는 공약 실천의 강력한 의지를 보여드릴 수 있고, 연대하고 경쟁하며 더 큰 승리를 만드는 새 정치의 모범사례를 만들 수 있다"고 강조했다.
조 후보는 "평택 시민들과 함께 반드시 승리하겠다"며 "저 개인의 승리가 아닌 평택 시민 모두와 민주개혁 진영 전체의 승리로 만들겠다"고 말했다.
jeongwon1026@newspim.com