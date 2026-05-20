이준석 "개혁신당, 노란봉투법 반대 표결…'불참' 국민의힘은 회피 정치"

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"기록되지 않은 반대는 정치적으로 부존재…책임정치 실현할 것"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘이 삼성전자 노사 갈등의 원인으로 여당 주도의 개정 노동조합법(이하 노란봉투법)을 지목한 가운데, 이준석 개혁신당 대표는 국민의힘의 본회의장 퇴장 행태를 '책임 회피'라고 비판했다.

이 대표는 20일 자신의 페이스북을 통해 "개혁신당은 노란봉투법에 대해 유일하게 의원 개개인의 이름을 걸고 반대표를 던졌던 정당"이라며 "앞으로도 책임 있는 표결과 그 표결에 대한 사유를 당당히 이야기하겠다"고 밝혔다.

이준석 개혁신당 대표. [사진=뉴스핌 DB]

그는 법안 처리에 반발해 표결에 참여하지 않고 본회의장 밖으로 퇴장한 국민의힘을 향해 날을 세웠다.

이 대표는 "국민의힘은 어디에 있었냐. 필리버스터(무제한 토론)로 시간을 끌다가 정작 표결의 순간에는 본회의장 밖으로 빠져나갔다"고 지적했다.

이어 "반대는 하지만 책임은 지지 않겠다는 정치로, 국민들께서는 이를 '회피'라고 부른다"며 "표결 거부는 반대가 아니다. 기록되지 않은 반대는 정치적으로 존재하지 않는 반대"라고 비판했다.

그는 "파업 노동자에게 평생 벌어도 갚지 못할 천문학적 손해배상을 물리는 행태는 기본적인 노동쟁의권에 대한 침해이기에 단호히 반대한다"면서도 법안이 가진 부작용을 경계했다.

이 대표는 "'사용자'의 개념을 실질적 지배력이라는 모호한 기준으로 확장하고, 노동쟁의의 대상을 무한정 넓히는 법안은 결이 다른 문제"라며 "원청·하청 구조가 복잡하게 얽힌 한국 산업 생태계에서 누가 어디까지 책임지고 교섭할지가 불명확한 채로 시행되면 그 혼란의 비용은 결국 청년 일자리와 영세 협력업체가 떠안게 된다"고 주장했다.

이어 "그래서 개혁신당은 의석에 앉아 반대표를 던진 것"이라며 "도망가지 않고 반대하는 것, 찬성에도 책임지고 반대에도 책임지는 것이 개혁신당이 생각하는 책임정치"라고 강조했다.

이 대표는 "3석의 작은 정당이지만, 표결의 순간에 자리를 지키는 책임 있는 정당이 되겠다"고 덧붙였다.

allpass@newspim.com