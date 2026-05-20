부산시민단체, 엘시티 미술품 특혜 의혹 재점화…박형준 후보 정조준

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특정 업체 관여 및 절차 문제 지적

향후 고발장 제출 예정·수사 촉구

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시민단체가 6·3지방선거를 불과 며칠 앞두고 엘시티 공공미술품 납품 특혜 의혹과 관련해 추가 의혹을 제기하며 수사를 촉구하고 나섰다.

'내란청산과 부산대개혁을 위한 시민주권네트워크'는 20일 오전 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "엘시티 공공미술품 박형준 시장의 거짓 해명을 고발한다"고 밝혔다.

단체는 "지난 1일 기자회견과 13일 성명을 통해 관련 의혹에 대한 해명을 요구했으나, 당사자는 공식 답변을 내놓지 않았다"며 "정치적 공세라는 입장만 반복하고 있다"고 주장했다.

내란청산과 부산대개혁을 위한 시민주권네트워크가 20일 오전 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 엘시티 공공미술품 납품 특혜 의혹과 관련해 추가 의혹을 제기하며 수사를 촉구하고 있다. 2026.05.20 ndh4000@newspim.com

이어 "엘시티 PFV 이사회 회의록과 판결문, 내부 증언 등을 종합하면 공공미술품 납품 과정에서 특정 업체가 관여한 정황이 확인된다"고 의혹을 제기했다.

단체는 "지난 2021년 4월 보궐선거 당시 제기된 조현화랑과 엘시티 조형미술품 납품 특혜 의혹에 대해 '엘시티에서 미술작품을 수주한 계약자는 H사였다"면서 "아들이 운영하는 J조형 전문회사는 하청을 받아 실무를 수행했다'라는 해명이 있었다 "고 말했다.

그러면서도 "조현화랑과 H사의 제11회 이사록 회의록에는 '조현화랑'이 추천 업체로 명시돼 있다"며 "아들 회사명은 회의 기록 어디에도 확인되지 않는다"고 주장했다.

계약 방식과 관련해서도 문제를 제기했다. 사회단체는 "당시 계약은 경쟁입찰이 아닌 수의계약으로 추진됐고, 일부 이사들이 절차상 문제를 제기했음에도 강행됐다"고 밝혔다.

회의록에는 현장 설명회 미실시, 공개입찰 미진행 등에 대한 지적과 함께 절차의 공정성과 투명성을 요구하는 발언이 포함됐다는 설명이다.

단체는 "엘시티 공공미술품 총 35억 원 규모 중 조현화랑이 28~29억 원 상당의 금액을 수주한 것으로 추정된다"며 "납품 금액상 당연히 조현화랑이 주계약자가 되어야 하지만 주주들의 반발을 의식해 시행사는 계약 당사자를 H사로 일원화하고 조현화랑을 뒤로 숨겼다"고 주장했다.

이어 "이후 하도급 계약 과정에서 가족 관련 업체가 참여하게 된 구조는 사실관계 확인이 필요하다"며 "계약 구조 전반에 대한 검증이 필요하다"고 밝혔다.

시민단체는 "계약 이후 H사는 조현화랑이 아닌, 박 시장의 배우자의 아들이 운영하는 소규모 신생회사인 J사와 하도급 계약을 체결했다"면서 "결과적으로 실질 주거래업체로 조정되는 조현화랑은 서류상 흔적도 없이 증발했고, 아들 회사는 '부모찬스' 카르텔을 통해 28억 원대의 거액 수주를 독점했다"고 목소리를 높였다.



그러면서 "확보한 자료는 관련 의혹을 뒷받침하는 근거"라며 "당사자의 해명과 함께 수사기관의 철저한 수사가 필요하다"고 강조했다.

이어 "검찰과 경찰은 관련 사안에 대해 신속히 수사에 착수해야 한다"며 "경찰청 차원의 별도 수사팀 구성을 검토해야 한다"고 요구했다.

시민단체는 "향후 관련 자료를 토대로 고발장을 제출할 예정"이라고 전했다.

ndh4000@newspim.com